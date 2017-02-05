Оланаре заявил, что больше не будет праздновать голы кульбитами

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре дал понять, что больше не будет исполнять кульбиты после забитых голов. Нигерийский футболист также поделился воспоминаниями от финального матча за Суперкубок России против «Зенита», в котором он получил травму.

– С содроганием вспоминаете свою травму в финале Кубка России против «Зенита»?

– Нет, нет. Уже давно забыл о том эпизоде. Зачем держать в голове плохие мысли? Просто сейчас понимаю, что нужно быть более осторожным на тренировках. Если говорить о той травме, сначала я вообще не почувствовал боль. Но затем, когда пошел в отбор в стык с соперником, усугубил повреждение. Вот тогда уже было больно.

– Кульбит после вашего гола оказался лишним?

– Дело точно не в нем, я вас уверяю. Он не повлиял на ту травму. Прекрасно знаю, как нужно выполнять этот прыжок без каких-либо последствий для здоровья. Вы знаете, могу даже выполнить кульбит и приземлиться на одну ногу.

– По иронии судьбы первый весенний матч ЦСКА проведет против «Зенита». Если отличитесь, отметите свой мяч как обычно?

– Конечно, постараюсь забить. Поэтому и набираю форму. Мы должны победить. Но кульбита не будет, не ждите. Просто перестал их делать, надоело.

Напомним, что Оланаре перешел в стан армейцев этой зимой. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан на 4,5 года. В прошлом сезоне нигериец выступал за красно-синих на правах аренды, проведя семь матчей и забив два гола в рамках РФПЛ.