Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Оланаре заявил, что больше не будет праздновать голы кульбитами

Оланаре заявил, что больше не будет праздновать голы кульбитами

5 февраля 2017, 12:37
11

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре дал понять, что больше не будет исполнять кульбиты после забитых голов. Нигерийский футболист также поделился воспоминаниями от финального матча за Суперкубок России против «Зенита», в котором он получил травму.

– С содроганием вспоминаете свою травму в финале Кубка России против «Зенита»?

– Нет, нет. Уже давно забыл о том эпизоде. Зачем держать в голове плохие мысли? Просто сейчас понимаю, что нужно быть более осторожным на тренировках. Если говорить о той травме, сначала я вообще не почувствовал боль. Но затем, когда пошел в отбор в стык с соперником, усугубил повреждение. Вот тогда уже было больно.

– Кульбит после вашего гола оказался лишним?

– Дело точно не в нем, я вас уверяю. Он не повлиял на ту травму. Прекрасно знаю, как нужно выполнять этот прыжок без каких-либо последствий для здоровья. Вы знаете, могу даже выполнить кульбит и приземлиться на одну ногу.

– По иронии судьбы первый весенний матч ЦСКА проведет против «Зенита». Если отличитесь, отметите свой мяч как обычно?

– Конечно, постараюсь забить. Поэтому и набираю форму. Мы должны победить. Но кульбита не будет, не ждите. Просто перестал их делать, надоело.

Напомним, что Оланаре перешел в стан армейцев этой зимой. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан на 4,5 года. В прошлом сезоне нигериец выступал за красно-синих на правах аренды, проведя семь матчей и забив два гола в рамках РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оланаре Аарон
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Elect
1486292807
Хотим увидеть от тебя хорошей игры и голов побольше!
Ответить
SunRomeS
1486293148
Удачи, надеюсь что ты не такой же, как Траоре))
Ответить
directorpg
1486301348
Правильно, нужно радовать голами, а не кульбитами.
Ответить
АЛЕКС 58
1486307292
Удачи.и главное без травм!
Ответить
cska-62
1486313061
Парень с огромным потенциалом, а вот как он раскроется, будет зависеть и от него самого, и от Гончаренко. УДАЧИ!
Ответить
Nerlinger
1486330030
Главное забивай побольше! А как праздновать будешь - другой вопрос!!!
Ответить
Аид666
1486346847
Веры ему больше чем Траоре...
Ответить
vovan55
1486349240
ну... вперёд...может новый Думбия...
Ответить
СашкаГуров
1486382227
Оланаре молодец
Ответить
himik2-62
1486384690
только бы не хрусталь
Ответить
Главные новости
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
2
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
4
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
14
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
4
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
5
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Все новости
Все новости
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
4
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
5
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
9
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
4
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
1
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
5
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
4
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
15
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+