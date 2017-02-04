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Семин надеется, что Миранчук останется в «Локомотиве»

4 февраля 2017, 23:24
8

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что надеется, что полузащитник Алексей Миранчук не покинет команду. Напомним, ранее сообщалось, что хавбек написал заявление на увольнение из стана железнодорожников, и в ближайшее время подпишет контракт с «Рубином».

– В чем различие ситуаций с Самедовым и Миранчуком? Первого вы отправили в дубль, когда узнали, что он переходит в «Спартак». Второго – продолжаете выпускать с первых минут?

– В истории с Самедовым была четкая и конкретная ситуация – ясность, что он нас покидает. И мы уже знали, что на его позицию нужен другой футболист. С Миранчуком же непонятная лотерея – может, он будет в команде, а может, и нет. В этом и разница. А еще в том, что Алексей – молодой игрок и наш воспитанник.

– Президент клуба Илья Геркус сказал, что Миранчук точно уходит. Заявление уже написано.

– А я еще надеюсь, что он останется.

– Вас не смущает, что результативная статистика у Алексея в сезоне мизерная, а шума зато от его истории – очень много?

– Это вас всех смущает. А меня в первую очередь волнует то, что большая группа молодых игроков покидала «Локомотив», в том числе и до меня. Вспомните: Жемалетдинов, Оздоев, Махатадзе, Бурлак, Подберезкин. Все они когда-то воспитывались у нас, а потом уходили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Самедов Александр Миранчук Алексей Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (8)
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Anton_1_9_
1486240388
По случаю смотрю игры локо, но мне кажется очень сильно раздули его фигуру. Есть не хуже молодые игроки (только шанс дай), хочет уйти, его решение. Только локо дает возможность играть в основе, а остальные команды (рубин, спартак), там о другому будут смотреть, там уже не воспитанник команды, а футболист на кого деньги большие потратили. Но опять же - это его решение, а локо не потеряет из-за его ухода.
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RedGreenHooligan
1486240451
Фанаты конечно уважают Семина, но боюсь после таких заявлений от его агента, фанаты Локо ему не смогут доверять так, как раньше,даже если останется(что маловероятно)... большинству уже пофиг на него и уйдет-не уйдет без разницы... так что пусть лучше уходит по быстрее
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Joko21
1486240866
Пусть идет в Рубин. Локомотив не заметит данной потери.
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Nesterenko
1486254117
Жалко что столько талантов с клуба убегают. Да еще и под давлением агента, который и нахрен в 20 лет не нужен еще.
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Cuervo
1486263305
не верю что останется
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swot1205
1486266836
Зачем кормите хохла,а он еще и пальцы гнет.
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