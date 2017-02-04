Семин надеется, что Миранчук останется в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что надеется, что полузащитник Алексей Миранчук не покинет команду. Напомним, ранее сообщалось, что хавбек написал заявление на увольнение из стана железнодорожников, и в ближайшее время подпишет контракт с «Рубином».

– В чем различие ситуаций с Самедовым и Миранчуком? Первого вы отправили в дубль, когда узнали, что он переходит в «Спартак». Второго – продолжаете выпускать с первых минут?

– В истории с Самедовым была четкая и конкретная ситуация – ясность, что он нас покидает. И мы уже знали, что на его позицию нужен другой футболист. С Миранчуком же непонятная лотерея – может, он будет в команде, а может, и нет. В этом и разница. А еще в том, что Алексей – молодой игрок и наш воспитанник.

– Президент клуба Илья Геркус сказал, что Миранчук точно уходит. Заявление уже написано.

– А я еще надеюсь, что он останется.

– Вас не смущает, что результативная статистика у Алексея в сезоне мизерная, а шума зато от его истории – очень много?

– Это вас всех смущает. А меня в первую очередь волнует то, что большая группа молодых игроков покидала «Локомотив», в том числе и до меня. Вспомните: Жемалетдинов, Оздоев, Махатадзе, Бурлак, Подберезкин. Все они когда-то воспитывались у нас, а потом уходили.