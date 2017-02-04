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    Семин надеется, что Миранчук останется в «Локомотиве»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что надеется, что полузащитник Алексей Миранчук не покинет команду. Напомним, ранее сообщалось, что хавбек написал заявление на увольнение из стана железнодорожников, и в ближайшее время подпишет контракт с «Рубином».

    – В чем различие ситуаций с Самедовым и Миранчуком? Первого вы отправили в дубль, когда узнали, что он переходит в «Спартак». Второго – продолжаете выпускать с первых минут?

    – В истории с Самедовым была четкая и конкретная ситуация – ясность, что он нас покидает. И мы уже знали, что на его позицию нужен другой футболист. С Миранчуком же непонятная лотерея – может, он будет в команде, а может, и нет. В этом и разница. А еще в том, что Алексей – молодой игрок и наш воспитанник.

    – Президент клуба Илья Геркус сказал, что Миранчук точно уходит. Заявление уже написано.

    – А я еще надеюсь, что он останется.

    – Вас не смущает, что результативная статистика у Алексея в сезоне мизерная, а шума зато от его истории – очень много?

    – Это вас всех смущает. А меня в первую очередь волнует то, что большая группа молодых игроков покидала «Локомотив», в том числе и до меня. Вспомните: Жемалетдинов, Оздоев, Махатадзе, Бурлак, Подберезкин. Все они когда-то воспитывались у нас, а потом уходили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2017 23:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 5 февраля 2017, 06:53

      Зачем кормите хохла,а он еще и пальцы гнет.

      0
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 5 февраля 2017, 05:55

      не верю что останется

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 5 февраля 2017, 03:21

      Жалко что столько талантов с клуба убегают. Да еще и под давлением агента, который и нахрен в 20 лет не нужен еще.

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 февраля 2017, 23:41

      Пусть идет в Рубин. Локомотив не заметит данной потери.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 4 февраля 2017, 23:34

      Фанаты конечно уважают Семина, но боюсь после таких заявлений от его агента, фанаты Локо ему не смогут доверять так, как раньше,даже если останется(что маловероятно)... большинству уже пофиг на него и уйдет-не уйдет без разницы... так что пусть лучше уходит по быстрее

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      Рейтинг: +16

      Anton_1_9_ 4 февраля 2017, 23:33

      По случаю смотрю игры локо, но мне кажется очень сильно раздули его фигуру. Есть не хуже молодые игроки (только шанс дай), хочет уйти, его решение. Только локо дает возможность играть в основе, а остальные команды (рубин, спартак), там о другому будут смотреть, там уже не воспитанник команды, а футболист на кого деньги большие потратили. Но опять же - это его решение, а локо не потеряет из-за его ухода.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Anton_1_9_ 4 февраля 2017, 23:35

      жду в составе Галаджана и Галанина... последний ооочень понравился по сборам... ему бы наглости еще немного, а технически оснащен он намного лучше Миранчука

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      Рейтинг: +16

      Anton_1_9_ > RedGreenHooligan 4 февраля 2017, 23:39

      Вот и я говорю, есть ребята которые могут усиль игру и на которых не надо трать больших денег.

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