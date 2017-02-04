Зозуля: «Играть в команде с пророссийскими болельщиками? Ни ногой»

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля прокомментировал свой конфликт с ультрас «Райо Вальекано». Напомним, 27-летний украинец этой зимой перешел в мадридский клуб на правах аренды, однако из-за болельщиков, которые уличили футболиста в националистических взглядах, руководству команды пришлось аннулировать соглашение и вернуть игрока в Севилью.

«Я не боюсь ультрас или еще кого-то. Просто каждый день переживать за свою семью. Я люблю футбол, это моя жизнь. Но если выбирать между футболом и семье. Семья – это главное. Как мне говорили вчера: не бери семью, пусть где-то там остается. Говорю, хорошо, ребята, я свое семью не возьму, хотя я считаю, что семья должна быть рядом, чтобы было комфортно.

Окей, не возьму, но вы хотите, чтобы мне дочка звонила вечером и плакала, мол, папа ты дома, ты вернулся все хорошо? И чтобы это пять месяцев продолжалось? Да о каком футболе может быть речь, если каждый день я буду ходить с охраной и думать о чем-то нефутбольном? Или играть игру и думать о чем-то…

То, что там свистят – пусть свистят, я такой человек, что мне по барабану, что там свистят. Дело в том, что, если они говорят, что помогают Донбассу, и как я понял, они пророссийские… в такой команде с такими болельщиками, где пророссийские… я там ни ногой», – сказал Зозуля.

Добавим, что позднее «Райо Вальекано» предложил Зозуле вернуться в команду. Решение по этому поводу футболист должен принять до 6 февраля.