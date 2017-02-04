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    Зозуля: «Играть в команде с пророссийскими болельщиками? Ни ногой»

    Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля прокомментировал свой конфликт с ультрас «Райо Вальекано». Напомним, 27-летний украинец этой зимой перешел в мадридский клуб на правах аренды, однако из-за болельщиков, которые уличили футболиста в националистических взглядах, руководству команды пришлось аннулировать соглашение и вернуть игрока в Севилью.

    «Я не боюсь ультрас или еще кого-то. Просто каждый день переживать за свою семью. Я люблю футбол, это моя жизнь. Но если выбирать между футболом и семье. Семья – это главное. Как мне говорили вчера: не бери семью, пусть где-то там остается. Говорю, хорошо, ребята, я свое семью не возьму, хотя я считаю, что семья должна быть рядом, чтобы было комфортно.

    Окей, не возьму, но вы хотите, чтобы мне дочка звонила вечером и плакала, мол, папа ты дома, ты вернулся все хорошо? И чтобы это пять месяцев продолжалось? Да о каком футболе может быть речь, если каждый день я буду ходить с охраной и думать о чем-то нефутбольном? Или играть игру и думать о чем-то…

    То, что там свистят – пусть свистят, я такой человек, что мне по барабану, что там свистят. Дело в том, что, если они говорят, что помогают Донбассу, и как я понял, они пророссийские… в такой команде с такими болельщиками, где пророссийские… я там ни ногой», – сказал Зозуля.

    Добавим, что позднее «Райо Вальекано» предложил Зозуле вернуться в команду. Решение по этому поводу футболист должен принять до 6 февраля.

    Источник: TSN

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    04.02.2017 22:51
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 6 февраля 2017, 19:01

      у всех фашистов видимо уровень интелекта как у Кличко, или это так источник неправильный написал

      а судя его логике, пусть дальше с шарфом Бандэры ходит, будут яйцами закидывать, в след кричать Фашист, и он будет говорить что везде его пророссийские преследуют, если мир против фашизма это не русофобия........

      0
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      Рейтинг: +2

      Закат 5 февраля 2017, 22:13

      По ночам ему снится Каа и спрашивает:
      "Вы слышите меня, бандерлоги?"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      McDuff 5 февраля 2017, 12:25

      если он фоткается с шарфом степана бандеры и фашист по своим взглядам, то причем здесь пророссийские болельщики Райо

      4
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      ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > McDuff 6 февраля 2017, 18:58

      действительно, он фашист, а виновата Россия.....

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 5 февраля 2017, 11:16

      Посмотрим - вернется в Райо или нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 февраля 2017, 11:02

      Дыбыл

      0
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      Рейтинг: +2

      Закат > spartach n1 5 февраля 2017, 22:12

      Це пущай погуляет до пискулину

      0
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      Рейтинг: +16

      JohnOxford 5 февраля 2017, 10:25


      Украины скоро не будет,великий футболист.

      1
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      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 5 февраля 2017, 09:44

      дураки есть всегда и везде, а админам бомбардира лишь бы поподстрекать людей такими новостями

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 5 февраля 2017, 09:02

      Даааа, это уже реальный диагноз!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 5 февраля 2017, 08:48

      я буду ходить с охраной и думать о чем-то.... было бы чем думать, такое не плел бы............

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > MURAD F. A. 5 февраля 2017, 21:26

      Было бы чем думать!!!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 февраля 2017, 08:43

      Нормально укропов по всему миру напичкали антироссийскими таблетками. Спят и видят кругом маскалей и российские флаги. Это же пропогандная шизофрения. Никакая эпидемия не нужна, они и так там все больные.

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