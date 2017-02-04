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  • Зозуля: «Играть в команде с пророссийскими болельщиками? Ни ногой»

Зозуля: «Играть в команде с пророссийскими болельщиками? Ни ногой»

4 февраля 2017, 22:51
76

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля прокомментировал свой конфликт с ультрас «Райо Вальекано». Напомним, 27-летний украинец этой зимой перешел в мадридский клуб на правах аренды, однако из-за болельщиков, которые уличили футболиста в националистических взглядах, руководству команды пришлось аннулировать соглашение и вернуть игрока в Севилью.

«Я не боюсь ультрас или еще кого-то. Просто каждый день переживать за свою семью. Я люблю футбол, это моя жизнь. Но если выбирать между футболом и семье. Семья – это главное. Как мне говорили вчера: не бери семью, пусть где-то там остается. Говорю, хорошо, ребята, я свое семью не возьму, хотя я считаю, что семья должна быть рядом, чтобы было комфортно.

Окей, не возьму, но вы хотите, чтобы мне дочка звонила вечером и плакала, мол, папа ты дома, ты вернулся все хорошо? И чтобы это пять месяцев продолжалось? Да о каком футболе может быть речь, если каждый день я буду ходить с охраной и думать о чем-то нефутбольном? Или играть игру и думать о чем-то…

То, что там свистят – пусть свистят, я такой человек, что мне по барабану, что там свистят. Дело в том, что, если они говорят, что помогают Донбассу, и как я понял, они пророссийские… в такой команде с такими болельщиками, где пророссийские… я там ни ногой», – сказал Зозуля.

Добавим, что позднее «Райо Вальекано» предложил Зозуле вернуться в команду. Решение по этому поводу футболист должен принять до 6 февраля.

Источник: TSN
Испания. Примера Бетис Райо Вальекано Зозуля Роман
Комментарии (76)
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RedGreenHooligan
1486238517
То, что там свистят – пусть свистят, я такой человек, что мне по барабану, что там свистят. А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать Кличко, переодевайся мы тебя узнали....
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KingRey21
1486238594
отвратно даже читать статью,а Зозуле только желаю,чтобы за твои слова не наказали как-нибудь правильные ребята!хотя и надо бы для профилактики!!!
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evgeniykaras
1486239092
Да ну его, интересный он какой то, сам что то где то ляпнул вот людям и не понравилось, а теперь опять во всём виновата Россия, ох уж эта политика!
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Anton_1_9_
1486239234
В России играют много украинцев, а тут испания))) просто надо игрой доказывать, вот и все.
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neveldomha
1486239337
Если тебе по барабану, то айда в Авдеевку.
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Zenit2312
1486240087
Собака еба...я !!! Пидараса кусок!!!
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Abbey Road
1486241293
сайт разжигает споры между болельщиками разных Российских команд.... а вот розжиг национализма этими заметками считаю недопустимым... чисто тупо ИМХО
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Ubuntu
1486241643
Зозуля - фашик мой прадед таких до Берлина гнал и я гнать буду
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forward33
1486245089
Футболист с низкой социальной ответственностью)))
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Наварх
1486256095
Сосули надо лечиться конкретно, если ему везде мерещится заговор и враг сидит у ворот. Человек болен до такой степени, что семью приплетает, но скорее всего просто мочит свои труселя, только от мысли, что его бандеровский зад могут прессануть.
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