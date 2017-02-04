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    «Крылья Советов» расторгли контракт с Концедаловым

    Защитник Алексей Концедалов и «Крылья Советов» расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию. Футболист поблагодарил руководство клуба и болельщиков и заявил, что не имеет никаких обид на команду.

    «Никакой обиды на клуб у меня нет. Это футбол. В Самаре я провел хорошие годы, в последние годы имел постоянную игровую практику, играл в одной команде с сильными футболистами. «Крылья Советов» мне многое дали. Конечно, покидать «Крылья» грустно, но никогда не говори никогда – мосты не сжигаю и всегда буду рад приехать в Самару. Хочу сказать большое спасибо за поддержку самарским болельщикам, которые всегда с командой. Продолжайте верить в «Крылья Советов», как вы делаете это сейчас. Навсегда запомню наши победы над ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком», а также наше возвращение в Премьер-лигу. Такие яркие моменты навсегда остаются в памяти», – сказал игрок.

    Алексей Концедалов выступал за «Крылья Советов» с 2010 года и провел 96 игр в чемпионатах и Кубке России.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    04.02.2017 22:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 4 февраля 2017, 22:30

      Прощание с клубом и добрые слова. Сейчас это большая редкость!

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