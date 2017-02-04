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    Бельерин не знает счета матча против «Челси» и не видел первого гола

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о состоянии защитника команды Эктора Бельерина, который получил повреждение в матче 24-го тура АПЛ против «Челси» (1:3). Напомним, футболист получил удар локтем от Маркоса Алонсо во время первого забитого мяча.

    «Конечно, мы сразу же приняли решение его заменить, такое решение нужно уважать. Это травма головы. Думаю, один из выводов, которые можно сделать по сегодняшней игре – судьи гораздо жестче относятся к подкатам и гораздо меньше внимания обращают на удары локтем. Не только сегодня, я вообще замечал такое во многих матчах. Удар в голову куда опаснее подката или удара по ногам. Полностью ли потерял ли Бельерин сознание? Он не знает результата матча и даже не видел первого гола», – заявил специалист.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    04.02.2017 20:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 4 февраля 2017, 22:36

      не искалечите его, он нам нужен, мы вернем его этим летом!

      0
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > Luis Figo 5 февраля 2017, 12:16

      Куда ты его вернешь, фантазер?! Скорее даже кто его отпустит?!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 февраля 2017, 20:27

      Венгер прав на все сто.Но почему сами после пусть неправильного гола ничего не создали? Челси уже не догнать.

      0
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      Рейтинг: +89

      S.sol 4 февраля 2017, 20:14

      Лучше пусть и не знает. Здоровья ему. Отличный игрок.

      1
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 4 февраля 2017, 20:12

      Здоровье Эктору

      3
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