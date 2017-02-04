Бельерин не знает счета матча против «Челси» и не видел первого гола

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о состоянии защитника команды Эктора Бельерина, который получил повреждение в матче 24-го тура АПЛ против «Челси» (1:3). Напомним, футболист получил удар локтем от Маркоса Алонсо во время первого забитого мяча.

«Конечно, мы сразу же приняли решение его заменить, такое решение нужно уважать. Это травма головы. Думаю, один из выводов, которые можно сделать по сегодняшней игре – судьи гораздо жестче относятся к подкатам и гораздо меньше внимания обращают на удары локтем. Не только сегодня, я вообще замечал такое во многих матчах. Удар в голову куда опаснее подката или удара по ногам. Полностью ли потерял ли Бельерин сознание? Он не знает результата матча и даже не видел первого гола», – заявил специалист.