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    Панюков может перебраться в одну из команд РФПЛ

    Агент Владимир Абрамов, представляющий интересы нападающего Андрея Панюкова, рассказал, какие варианты продолжения карьеры имеются у его клиента. Напомним, сегодня «Брага», за которую 22-летний россиянин выступал последние полгода, расторгла с ним контракт.

    «Контракт был расторгнут три дня назад. Была договоренность, что спустя три-четыре месяца после того как «Брага» взяла Панюкова в аренду у «Атлантаса», игрок будет переведен из второй команды в первую. Андрей успешно играл во втором дивизионе, но в основную команду его так и не перевели. При этом деньги за Панюкова «Брага» собрались переводить «Аталантасу». Однако в литовском клубе от денег отказались, так как изначальные условия «Брагой» не были соблюдены.

    В «Браге» объяснили, что Панюков остался во второй команде, так как клуб не смог продать ни одного из трех своих форвардов в зимнее трансферное окно. Однако эти причины в «Аталантасе» сочли неуважительными.

    Следующий клуб Панюкова? Это будет либо португальская команда, куда он может перейти в статусе свободного агента уже после закрытия трансферного окна, либо российский клуб – заявочный период в России еще продолжается», – сказал Абрамов.

    В нынешнем сезоне Панюков принял участие в шести встречах Примейры, проведя на поле в сумме 268 минут и не забив ни одного мяча. Ранее в России игрок защищал цвета «Динамо», «Химок», «Спартака» из Нальчика и «Балтики».

    Источник: «Советский спорт»

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    04.02.2017 18:51
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