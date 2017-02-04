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  • Грасия: «Главное для «Рубина» на данном этапе подготовки – обойтись без травм и дать футболистам игровой объем»

Грасия: «Главное для «Рубина» на данном этапе подготовки – обойтись без травм и дать футболистам игровой объем»

4 февраля 2017, 16:45
2

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия подвел итоги контрольного поединка с «Осиеком» (1:2) и подчеркнул, что на нынешнем этапе подготовки команды основными задачами являются получение футболистами игровой практики. Также специалист подчеркнул, что на данный момент главное для казанцев – избежать травм.

«Первые 45 минут мы провели очень хорошо, владели в первом тайме подавляющим преимуществом и могли забить первыми. У нас было множество моментов, но, к сожалению, не все эти моменты мы реализовали. Получилась очень обидная ситуация, когда был угловой в нашу пользу, после которого соперник провел голевую контратаку. Затем мы сравняли счет. В целом первый тайм провели очень здорово.

Во втором тайме соперник выпустил свежих игроков, что тоже, видимо, сказалось. Мы пропустили еще один обидный гол после передачи с фланга. Но ребята боролись, старались играть дальше. Спустя 15 минут после начала второго тайма мы тоже выпустили новый состав, чтобы дать всем футболистам поиграть. Футболисты старались, боролись, но самое главное на данном этапе подготовки, что мы обошлись без травм и дали футболистам игровой объем. Был сегодня приятный момент, в частности, выход на поле Олега Кузьмина. Мы хотели дать ему игровое время, дали игровое время Максиму Канунникову и Денису Ткачуку, которые получили повреждения осенью. Это те положительные моменты, которые мы отмечаем для себя», – сказал Грасия.

После 17-ти туров РФПЛ «Рубин» располагается на девятом месте в турнирной таблице. имея в активе 23 очка.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Грасия Хави
Комментарии (2)
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swot
1486216187
Золотые слова тренера. Удачи в реализации
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S.sol
1486216265
Тренер, у тебя даже если 20 человек травмируется - еще на два состава хватит. Тренер Томи прочитает это интервью и заплачет.
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