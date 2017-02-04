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  • «Уфа» готова сыграть кубковый матч с «Анжи» на своем стадионе

«Уфа» готова сыграть кубковый матч с «Анжи» на своем стадионе

4 февраля 2017, 15:51
1

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что команды готова принять «Анжи» в рамках четвертьфинала Кубка России на своей домашней арене и не рассматривает вариант с переносом матча под крышу. Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что екатеринбуржцы будут просить о переносе кубкового поединка с «Краснодаром» (28 февраля) в манеж.

«Вариант с переносом матча в манеж не рассматриваем. У нас на стадионе искусственный газон, сама арена готова, так что планируем сыграть у себя. Мы и в прошлом сезоне принимали ЦСКА в Кубке в это время (1 марта), и тогда никаких проблем не возникло. Не должно возникнуть и сейчас», – сказал Газизов.

Встреча «Уфа» – «Анжи» состоится в среду, 1 марта.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Уфа Анжи
Комментарии (1)
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Ral13
1486219912
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