«Уфа» готова сыграть кубковый матч с «Анжи» на своем стадионе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что команды готова принять «Анжи» в рамках четвертьфинала Кубка России на своей домашней арене и не рассматривает вариант с переносом матча под крышу. Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что екатеринбуржцы будут просить о переносе кубкового поединка с «Краснодаром» (28 февраля) в манеж.

«Вариант с переносом матча в манеж не рассматриваем. У нас на стадионе искусственный газон, сама арена готова, так что планируем сыграть у себя. Мы и в прошлом сезоне принимали ЦСКА в Кубке в это время (1 марта), и тогда никаких проблем не возникло. Не должно возникнуть и сейчас», – сказал Газизов.

Встреча «Уфа» – «Анжи» состоится в среду, 1 марта.