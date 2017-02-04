На матче «Челси» и «Арсенала» произошла встреча Слуцкого с Савиным

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, находящийся в Лондоне, встретился там со своим бывшим подопечным, а ныне комментатором телеканала «Матч ТВ», – Евгением Савиным. Специалист и 32-летний футболист вместе работали в «Крыльях Советов» с 2008 по 2009 год.

Встреча произошла возле домашнего стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж», где синие сегодня примут «Арсенал» в игре 24-го тура АПЛ (начало – в 15:30 по московскому времени). Слуцкий будет наблюдать за игрой «пенсионеров» с трибуны, Савин также посетит главное лондонское дерби.

«Они встретились. Футболист и тренер «Крыльев Советов». Теперь в Лондоне, на главном матче сезона», – написал на своей странице в Twitter комментатор Георгий Черданцев.