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    На матче «Челси» и «Арсенала» произошла встреча Слуцкого с Савиным

    Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, находящийся в Лондоне, встретился там со своим бывшим подопечным, а ныне комментатором телеканала «Матч ТВ», – Евгением Савиным. Специалист и 32-летний футболист вместе работали в «Крыльях Советов» с 2008 по 2009 год.

    Встреча произошла возле домашнего стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж», где синие сегодня примут «Арсенал» в игре 24-го тура АПЛ (начало – в 15:30 по московскому времени). Слуцкий будет наблюдать за игрой «пенсионеров» с трибуны, Савин также посетит главное лондонское дерби.

    «Они встретились. Футболист и тренер «Крыльев Советов». Теперь в Лондоне, на главном матче сезона», – написал на своей странице в Twitter комментатор Георгий Черданцев.

    Источник: Twitter

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    04.02.2017 15:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +89

      S.sol 4 февраля 2017, 16:32

      Слуцкий все таки попал в АПЛ. Только зрителем... теперь может подтянуть к себе Дзагоева и Акинфеева... )))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 февраля 2017, 15:37

      "...да ладна,типа,Викторыч..Отдам я тебе за полторашку "Жигулёвского"..согласись,просто не в теме тогда был ,ваще в нулях..(())

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