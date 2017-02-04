Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Шальке-04», «Хоффенхайм» четыре раза забил «Майнцу» и другие результаты

В матче 19-го тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Шальке-04» – 1:1. На гол Роберта Левандовски гости ответили точным ударом Налдо. Таким образом, мюнхенский клуб, набрав 46 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу.

В других встречах «Хоффенхайм» отправил четыре безответных гола в ворота «Майнца», менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Фрайбург», «Герта» минимально одолела «Ингольштадт» и вышла на четвертое место, «Вольфсбург» в гостях уступил «Кельну».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

Бавария – Шальке-04 – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Левандовски, 9; 1:1 – Налдо, 13.

Боруссия М – Фрайбург – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Штиндль, 73; 2:0 – Раффаэл, 78; 3:0 – Херрман, 90+3.

Герта – Ингольштадт – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Харагучи, 1.

Кельн – Вольфсбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Модесте, 81.

Хоффенхайм – Майнц – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ют, 5; 2:0 – Терраццино, 81; 3:0 – Салаи, 86; 4:0 – Салаи, 90+1.

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