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    Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Шальке-04», «Хоффенхайм» четыре раза забил «Майнцу» и другие результаты

    В матче 19-го тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Шальке-04» – 1:1. На гол Роберта Левандовски гости ответили точным ударом Налдо. Таким образом, мюнхенский клуб, набрав 46 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу.

    В других встречах «Хоффенхайм» отправил четыре безответных гола в ворота «Майнца», менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Фрайбург», «Герта» минимально одолела «Ингольштадт» и вышла на четвертое место, «Вольфсбург» в гостях уступил «Кельну».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

    Бавария – Шальке-04 – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 9; 1:1 – Налдо, 13.

    Боруссия М – Фрайбург – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Штиндль, 73; 2:0 – Раффаэл, 78; 3:0 – Херрман, 90+3.

    Герта – Ингольштадт – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Харагучи, 1.

    Кельн – Вольфсбург – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Модесте, 81.

    Хоффенхайм – Майнц – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ют, 5; 2:0 – Терраццино, 81; 3:0 – Салаи, 86; 4:0 – Салаи, 90+1.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2017 19:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 4 февраля 2017, 20:24

      На контору сыграли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 19:29

      поиграли так поиграли. Шальке молодцы

      1
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      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > swot 4 февраля 2017, 19:39

      по игре должны были 3-1 кобальтовые вести ещё в 1 тайме...Анчелотти летом надеюсь свалит, на это уже смотреть невозможно

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