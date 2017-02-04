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  • Канунников: «Работа в «Рубине» идет полным ходом, готовимся к возобновлению чемпионата»

Канунников: «Работа в «Рубине» идет полным ходом, готовимся к возобновлению чемпионата»

4 февраля 2017, 07:39
2

Нападающий «Рубина» Максим Канунников рассказал о том, как проходит подготовка команды на сборах в Испании. Форвард несколько месяцев восстанавливался от травмы, но сейчас тренируется в общей группе казанцев и готов к ближайшим матчам.

— Все отлично. Плотный график и интенсивность тренировок компенсируются атмосферой и разнообразием упражнений. Все работают с желанием, все упражнения идут через мяч, а игрокам всегда легче работать через мяч, чем, например, просто выполнять бег. Поэтому физические нагрузки легче воспринимаются. Работаем полным ходом, готовимся к возобновлению чемпионата.

— Вы долгое время были вне игры из-за травмы. Как себя чувствуете сейчас?

— Многое потерял за три месяца, которые восстанавливался. Они прошли. Ждал, когда закончится отпуск. Первый сбор работал в немного облегченном режиме, сейчас уже работаю на максимальных скоростях вместе с командой. Будем прибавлять, в том числе через контрольные игры. Думаю, к официальным матчам будем в оптимальной форме. Наша задача работать и думать о ближайших матчах.

В нынешнем сезоне РФПЛ Канунников забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 12 матчах.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Канунников Максим
Комментарии (2)
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sergkrasnodar23
1486189010
в следующем году должны поспорить за зону уврокубков.
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a-rakhmatov
1486189512
Пора Рубину возвращать упущенное)))
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