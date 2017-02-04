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    Канунников: «Работа в «Рубине» идет полным ходом, готовимся к возобновлению чемпионата»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников рассказал о том, как проходит подготовка команды на сборах в Испании. Форвард несколько месяцев восстанавливался от травмы, но сейчас тренируется в общей группе казанцев и готов к ближайшим матчам.

    — Все отлично. Плотный график и интенсивность тренировок компенсируются атмосферой и разнообразием упражнений. Все работают с желанием, все упражнения идут через мяч, а игрокам всегда легче работать через мяч, чем, например, просто выполнять бег. Поэтому физические нагрузки легче воспринимаются. Работаем полным ходом, готовимся к возобновлению чемпионата.

    — Вы долгое время были вне игры из-за травмы. Как себя чувствуете сейчас?

    — Многое потерял за три месяца, которые восстанавливался. Они прошли. Ждал, когда закончится отпуск. Первый сбор работал в немного облегченном режиме, сейчас уже работаю на максимальных скоростях вместе с командой. Будем прибавлять, в том числе через контрольные игры. Думаю, к официальным матчам будем в оптимальной форме. Наша задача работать и думать о ближайших матчах.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Канунников забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 12 матчах.

    Источник: ФК «Рубин»

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    04.02.2017 07:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 февраля 2017, 09:25

      Пора Рубину возвращать упущенное)))

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    • ...
      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 4 февраля 2017, 09:16

      в следующем году должны поспорить за зону уврокубков.

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