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    Манчини может сменить Билича на посту главного тренера «Вест Хэма»

    Итальянский специалист Роберто Манчини может сменить Славена Билича на посту главного тренера «Вест Хэма». По информации источника, руководство лондонского клуба недовольно результатами команды в нынешнем сезоне и летом задумается о тренерской смене.

    Отметим, что после 23-х туров «молотобойцы» расположились на 11-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

    Напомним, Манчини на данный момент находится без клуба. Последним местом работы 52-летнего итальянца был «Интер», который он покинул в августе 2016 года.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.02.2017 01:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 4 февраля 2017, 01:17

      Отличноя замена!!!

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