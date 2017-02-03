Коста – о переходе в Китай: «В СМИ говорят слишком много дерьма. Вперед, «Челси»

Нападающий «Челси» Диего Коста опроверг слухи, согласно которым он может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Ранее сообщалось, что 28-летний испанец договорился об условиях личного контракта с одним из клубов Поднебесной.

«Они говорят слишком дерьма. Вперед, «Челси», – написал Коста на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне Коста провел за «Челси» в АПЛ 21 матч, в которых забил 15 голов и сделал пять результативных передач.