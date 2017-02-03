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  • Бывший полузащитник сборной Бразилии попал в сферу интересов «Локомотива»

Бывший полузащитник сборной Бразилии попал в сферу интересов «Локомотива»

3 февраля 2017, 20:24
8

Полузащитник «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии Эвертон Рибейро может продолжить карьеру в «Локомотиве». По информации TMW, 27-летний бразилец намерен покинуть свою нынешнюю команду и не прочь переехать в Россию. Отметим, что футболист шесть раз выходил на поле в составе национальной команды.

По данным Transfermarkt, стоимость Рибейро составляет 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Аль-Ахли» 12 матчей, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Рибейро Эвертон
Комментарии (8)
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S.sol
1486142975
Селекция вообще на уровне. Такого попробуй еще найди. Можно поковырятся еще в чемпионате Абхазии и Косово к примеру. Усиливать состав так усиливать.
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proekt
1486143195
12 лямов, там от силы лям...
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Антибиотик
1486143233
12 лямов Локомотив не отдаст на фоне контроля ФФП. Видимо утка.
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AccordTuv17
1486147038
Бесплатно переходи)))
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Nehdan4ik
1486147603
сомневаюсь слишком дорого для Локо. там потолок был до 3 лямов если не ошибаюсь
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Фан666
1486148924
Не потянет Локо смутного Рибейро да и за 12 лямов
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Joko21
1486150536
Тут по ценнику видно, что это утка.
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spaike
1486159657
Вряд ли Локо будет покупать игрока за 12 миллионов.
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