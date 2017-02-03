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    Бывший полузащитник сборной Бразилии попал в сферу интересов «Локомотива»

    Полузащитник «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии Эвертон Рибейро может продолжить карьеру в «Локомотиве». По информации TMW, 27-летний бразилец намерен покинуть свою нынешнюю команду и не прочь переехать в Россию. Отметим, что футболист шесть раз выходил на поле в составе национальной команды.

    По данным Transfermarkt, стоимость Рибейро составляет 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Аль-Ахли» 12 матчей, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2017 20:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +592

      spaike 4 февраля 2017, 01:07

      Вряд ли Локо будет покупать игрока за 12 миллионов.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 февраля 2017, 22:35

      Тут по ценнику видно, что это утка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 февраля 2017, 22:08

      Не потянет Локо смутного Рибейро да и за 12 лямов

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 3 февраля 2017, 21:46

      сомневаюсь слишком дорого для Локо. там потолок был до 3 лямов если не ошибаюсь

      1
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      Рейтинг: +13

      AccordTuv17 3 февраля 2017, 21:37

      Бесплатно переходи)))

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 3 февраля 2017, 20:33

      12 лямов Локомотив не отдаст на фоне контроля ФФП. Видимо утка.

      1
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      Рейтинг: +197

      proekt 3 февраля 2017, 20:33

      12 лямов, там от силы лям...

      0
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 20:29

      Селекция вообще на уровне. Такого попробуй еще найди. Можно поковырятся еще в чемпионате Абхазии и Косово к примеру. Усиливать состав так усиливать.

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