Бывший полузащитник сборной Бразилии попал в сферу интересов «Локомотива»

Полузащитник «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии Эвертон Рибейро может продолжить карьеру в «Локомотиве». По информации TMW, 27-летний бразилец намерен покинуть свою нынешнюю команду и не прочь переехать в Россию. Отметим, что футболист шесть раз выходил на поле в составе национальной команды.

По данным Transfermarkt, стоимость Рибейро составляет 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Аль-Ахли» 12 матчей, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.