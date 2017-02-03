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    Озил может перейти в «Барселону»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации источника, руководство каталонского клуба готово вступить в борьбу за 28-летнего немца, если «канониры» не смогут договориться с игроком о продлении контракта. Действующее соглашение футболиста с лондонской командой рассчитано до середины 2018 года.

    Напомним, Озил уже выступал в Испании, когда с 2010 по 2013 год защищал цвета «Реала». По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне немец провел за «Арсенал» в АПЛ 20 матчей, в которых записал на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    03.02.2017 19:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +660

      Oligarxgold 3 февраля 2017, 22:47

      Нет конечно!!! Вы Арсеналы он тормоз много думаеть кому передать пас. Арсену Венгеру такой футболисть не нужен продасть или сдать в аренду в новый сезоны Англии.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 3 февраля 2017, 21:12

      Может перейти.. А может и не переходить)

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 3 февраля 2017, 19:55

      В Барсу точно не перейдёт. Озил ярко выраженная десятка, а у каталонцев схема другая, поэтому здесь без вариантов, хотя в Реал вернуться может.

      1
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 19:08

      В Китайскую Барселону?

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 февраля 2017, 19:03

      Реал идиотизм как могли ди Марию и озил продать

      1
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      Рейтинг: +89

      S.sol > de bruyne 3 февраля 2017, 19:11

      Ди Мария из Реала, Санчес из Барселоны... иногда и такие клубы тупят...

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