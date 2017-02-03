Озил может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации источника, руководство каталонского клуба готово вступить в борьбу за 28-летнего немца, если «канониры» не смогут договориться с игроком о продлении контракта. Действующее соглашение футболиста с лондонской командой рассчитано до середины 2018 года.

Напомним, Озил уже выступал в Испании, когда с 2010 по 2013 год защищал цвета «Реала». По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне немец провел за «Арсенал» в АПЛ 20 матчей, в которых записал на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.