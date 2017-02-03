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Озил может перейти в «Барселону»

3 февраля 2017, 19:01
6

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации источника, руководство каталонского клуба готово вступить в борьбу за 28-летнего немца, если «канониры» не смогут договориться с игроком о продлении контракта. Действующее соглашение футболиста с лондонской командой рассчитано до середины 2018 года.

Напомним, Озил уже выступал в Испании, когда с 2010 по 2013 год защищал цвета «Реала». По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне немец провел за «Арсенал» в АПЛ 20 матчей, в которых записал на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы Арсенал Барселона Озил Месут
Комментарии (6)
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de bruyne
1486137810
Реал идиотизм как могли ди Марию и озил продать
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S.sol
1486138139
В Китайскую Барселону?
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marslond
1486140957
В Барсу точно не перейдёт. Озил ярко выраженная десятка, а у каталонцев схема другая, поэтому здесь без вариантов, хотя в Реал вернуться может.
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Shpion23
1486145530
Может перейти.. А может и не переходить)
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Oligarxgold
1486151229
Нет конечно!!! Вы Арсеналы он тормоз много думаеть кому передать пас. Арсену Венгеру такой футболисть не нужен продасть или сдать в аренду в новый сезоны Англии.
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