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    «Манчестер Юнайтед» экстренно вернул из аренды голкипера Хендерсона

    «Манчестер Юнайтед» сообщил о возвращении в клуб голкипера Дина Хендерсона, который выступал на правах аренды в «Гримсби Таун».

    Стоит отметить, что 19-летний вратарь лишь 25 января продлил арендное соглашение с клубом Национальной Конференции. Решение вернуть игрока принято из-за травмы колена, которую получил Жоэл Перейра, резервный голкипер «красных дьяволов». Он выбыл до конца сезона.

    Сообщается, что Хендерсон будет включен в заявку «МЮ» на предстоящий матч 24-го тура АПЛ против «Лестера».

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    03.02.2017 16:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 17:34

      Ну теперь то дела пойдут в гору! Маура провел анализ и сдал его в поликлинику...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Anton-champion 3 февраля 2017, 17:25

      Что случилось с Де Хеа?

      0
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