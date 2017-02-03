«Манчестер Юнайтед» экстренно вернул из аренды голкипера Хендерсона

«Манчестер Юнайтед» сообщил о возвращении в клуб голкипера Дина Хендерсона, который выступал на правах аренды в «Гримсби Таун».

Стоит отметить, что 19-летний вратарь лишь 25 января продлил арендное соглашение с клубом Национальной Конференции. Решение вернуть игрока принято из-за травмы колена, которую получил Жоэл Перейра, резервный голкипер «красных дьяволов». Он выбыл до конца сезона.

Сообщается, что Хендерсон будет включен в заявку «МЮ» на предстоящий матч 24-го тура АПЛ против «Лестера».