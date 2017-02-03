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    Сенников: «На месте Миранчука я бы остался в «Локомотиве»

    Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что Алексею Миранчуку стоило остаться в составе столичной команды.

    «Алексей Миранчук очень талантливый, ему есть куда прогрессировать. Слухи мешают ему сосредоточиться на своей игре. В начале чемпионате России он показывал хороший футбол, но не мог забить, только под конец сделал это в одном из матчей.

    На месте Миранчука я бы остался в «Локомотиве», у него здесь есть игровая практика. Он подходит под игру «Спартака», но я не уверен, что он там будет играть в основном составе. Переходить в другую команду, чтобы сидеть, я не вижу смысла», – сказал Сенников.

    Напомним, ранее сам футболист ранее заявил, что не хочет выступать в составе «Локо». Наиболее вероятным местом продолжения его карьеры считается «Рубин».

    Источник: Спорт FM

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    03.02.2017 09:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 февраля 2017, 11:05

      Много он о себе возомнил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 3 февраля 2017, 10:27

      Миранчук -средний игрок..что он о себе возомнил..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 3 февраля 2017, 10:25

      Русским надо или деньги или титулы за них можно и лавку полировать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 3 февраля 2017, 10:25

      Хватит новостей о нем уже...

      0
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