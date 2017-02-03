Сенников: «На месте Миранчука я бы остался в «Локомотиве»

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что Алексею Миранчуку стоило остаться в составе столичной команды.

«Алексей Миранчук очень талантливый, ему есть куда прогрессировать. Слухи мешают ему сосредоточиться на своей игре. В начале чемпионате России он показывал хороший футбол, но не мог забить, только под конец сделал это в одном из матчей.

На месте Миранчука я бы остался в «Локомотиве», у него здесь есть игровая практика. Он подходит под игру «Спартака», но я не уверен, что он там будет играть в основном составе. Переходить в другую команду, чтобы сидеть, я не вижу смысла», – сказал Сенников.

Напомним, ранее сам футболист ранее заявил, что не хочет выступать в составе «Локо». Наиболее вероятным местом продолжения его карьеры считается «Рубин».