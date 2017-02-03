Роналду возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов мира

В список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes вошло сразу несколько известных футболистов. В данном рейтинге учитываются зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.

Первое место занял нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду – 88 миллионов долларов (56 миллионов доходы в клубе + 32 миллиона реклама). За ним следует форвард «Барселоны» Лионель Месси – 81,4 миллиона (53,4 + 28). Третий в списке – баскетболист ЛеБрон Джеймс – 77,2 (23,2 + 54).