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    Роналду возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов мира

    В список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes вошло сразу несколько известных футболистов. В данном рейтинге учитываются зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.

    Первое место занял нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду – 88 миллионов долларов (56 миллионов доходы в клубе + 32 миллиона реклама). За ним следует форвард «Барселоны» Лионель Месси – 81,4 миллиона (53,4 + 28). Третий в списке – баскетболист ЛеБрон Джеймс – 77,2 (23,2 + 54).

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2017 09:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -92

      Raxor 3 февраля 2017, 12:45

      а Леброн не плохо рубит бабки с реклам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 3 февраля 2017, 12:16

      ого!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Viniak 3 февраля 2017, 12:12

      Щас Месси подпишет контракт с барсой и будет первым

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Русик292 3 февраля 2017, 12:03

      Хапуга

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 февраля 2017, 11:40

      В этом году у Рона наверняка будет больше сотки... Добавится пожизненный контракт с Найком на 24 ляма в год, который уже есть у ЛеБрона... Это конечно очень круто, при желании в скором времени он сам сможет купить какой клуб, и не абы какой, а тот где начинал - Спортинг. Его финансов хватит вполне. Красава, что сказать.

      1
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      Рейтинг: +49

      melnicn 3 февраля 2017, 11:10

      И за что такие сумашедщие суммы им платят? В мире миллионы людей голодают, а они купаются в роскощи

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > melnicn 3 февраля 2017, 11:20

      за то, что они лучшие спортсмены мира, добившиеся результатов за счет пота, а миллионы людей пьют портвейн и не хотят работать, поэтому и голодают

      0
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      ...
      Рейтинг: +17

      Viniak > melnicn 3 февраля 2017, 12:19

      Помоги же им голодающим,а не пиши возмущения ты ничего этим не изменишь

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      Рейтинг: +49

      melnicn > Viniak 3 февраля 2017, 23:43

      умник, а ты помогаешь?

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn > diadushka 3 февраля 2017, 23:44

      Рекламируя шампунь, аж запотел))))))))))))

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      Рейтинг: +17

      Viniak > melnicn 5 февраля 2017, 22:43

      Я не жалуюсь на то что футболисты получают дикие бабки а где то есть миллионы голодающих людей. Зачем же мне им помогать если они мне не нужны?

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 февраля 2017, 09:30

      В следующем сезоне цифры будут раза в 2 больше)

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