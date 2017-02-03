Эштреков: «Миранчук не системообразующий игрок для «Локомотива»

Экс-наставник «Локомотива» Владимир Эштреков не считает полузащитника Алексея Миранчука важным игроком для столичного клуба. Сам футболист ранее заявил, что не хочет выступать в составе «Локо». Наиболее вероятное место продолжения его карьеры считается «Рубин».

– Каждый выбирает свой путь. Мы не знаем всех тонкостей, но понятно, что был контакт с руководством клуба и что-то там не сошлось. Жаль, что команду покидает воспитанник «Локомотива», который обучался в школе, в интернате. Это обидно. Он мог раскрыться в этой команде и радовать болельщиков, но раз Алексей принял такое решение, значит, для этого есть какие-то основания. Мы должны уважать решение игрока.

– Это существенная потеря для команды?

– Алексей только начинает свой путь. Он ведь не системообразующий футболист, от которого на поле все зависит. Миранчук только начинает карьеру, у него есть хорошие задатки, перспектива, но сказать, что это большая потеря я не могу. Нельзя ведь заявлять, что игру команды определяет один футболист. В коллективе 23 игрока, которые готовятся к выходу в основном составе.

– В какую команду ему лучше уйти?

– Насколько я знаю, пока разговоры идут о том, чтобы он перебрался в российский клуб. «Рубин»? Пока нет никакой официальной информации на этот счет. Поэтому сложно рассуждать. Называются разные клубы: «Краснодар», «Рубин». Очень много вариантов звучало.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.