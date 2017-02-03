Клопп: «Ливерпуль» готов к игре с «Халлом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно соперника своей команды по предстоящему матчу Премьер-лиги в комплементарной форме.

«Все, кто смотрел матч «Халла» с «Манчестер Юнайтед» наверняка были впечатлены тем, как они сыграли. Их не хватило лишь на последние 20 минут встречи, когда манкунианцы перешли на игры через длинные забросы мяча. Было тяжело, но даже тогда «Халл» здорово противостоял сопернику, а их голкипер сделал пару блестящих спасений. И это при том, что «Халл» по-прежнему занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Я не могу в это поверить, глядя в таблицу и на эту игру.

Посмотрим, как они будут действовать в матче против нас. «Ливерпуль» играет в отличный футбол от «Юнайтед». Мы готовы к игре, у нас есть много наработок. Если нам удастся реализовать их на поле, то у нас будут хорошие шансы на победу», – сказал Клопп.

Матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Халл Сити» – «Ливерпуль» пройдет в субботу, 4 февраля, в 18:00 по московскому времени.