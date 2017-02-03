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    Лэмпард может стать тренером юных английских футболистов

    Футбольная ассоциация Англии готова предложить пост тренера в системе юношеского футбола экс-игроку «Челси» Фрэнку Лэмпарду, который накануне объявил о завершении своей профессиональной карьеры футболиста. В ФА не хотят упускать очередного звездного футболиста, которые в Англии обычно уходят работать на телевидение спортивными экспертами, а готовы приложить все усилия для того, чтобы он передал свой опыт молодому поколению игроков.

    Технический директор ассоциации Дэн Эшуорт уже провел соответствующие переговоры с Лэмпардом. Тем временем сам экс-футболист проходит обучение на тренерских курсах.

    Известно и о желании «Челси» пригласить свою бывшую звезду для работы в системе клуба. Речь идет также о тренерской работе, а не об административной.

    Источник: The Times

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    03.02.2017 06:25
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