Лэмпард может стать тренером юных английских футболистов

Футбольная ассоциация Англии готова предложить пост тренера в системе юношеского футбола экс-игроку «Челси» Фрэнку Лэмпарду, который накануне объявил о завершении своей профессиональной карьеры футболиста. В ФА не хотят упускать очередного звездного футболиста, которые в Англии обычно уходят работать на телевидение спортивными экспертами, а готовы приложить все усилия для того, чтобы он передал свой опыт молодому поколению игроков.

Технический директор ассоциации Дэн Эшуорт уже провел соответствующие переговоры с Лэмпардом. Тем временем сам экс-футболист проходит обучение на тренерских курсах.

Известно и о желании «Челси» пригласить свою бывшую звезду для работы в системе клуба. Речь идет также о тренерской работе, а не об административной.