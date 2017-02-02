Дзюба будет новым капитаном «Зенита»

Дзюба??????Да он ни убежать, ни обыграть, один в один не может, только что-то подставить.Теперь подставлять кого-то будет, как обвинил вратаря в проигрыше , хотя сам мазал постоянно. Куда Зенит катится?
Сегодня на вечерней тренировке «Зенита» главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу представил новобранца команды Бранислава Ивановича, после чего объявил, что капитанская повязка на постоянной основе переходит к Артему Дзюбе.
Ранее в этой роли пребывал Мигель Данни, а в его отсутствие команду на поле в роли капитана выводил Хави Гарсия.
Отметим, что Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. За клуб с берегов Невы форвард забил в общей сложности 23 гола в 44-х матчах.