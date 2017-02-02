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    Дзюба будет новым капитаном «Зенита»

    Сегодня на вечерней тренировке «Зенита» главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу представил новобранца команды Бранислава Ивановича, после чего объявил, что капитанская повязка на постоянной основе переходит к Артему Дзюбе.

    Ранее в этой роли пребывал Мигель Данни, а в его отсутствие команду на поле в роли капитана выводил Хави Гарсия.

    Отметим, что Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. За клуб с берегов Невы форвард забил в общей сложности 23 гола в 44-х матчах.

    Источник: Twitter

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    02.02.2017 19:08
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 3 февраля 2017, 01:22

      Дзюба??????Да он ни убежать, ни обыграть, один в один не может, только что-то подставить.Теперь подставлять кого-то будет, как обвинил вратаря в проигрыше , хотя сам мазал постоянно. Куда Зенит катится?

      2
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      Рейтинг: +483

      headdevil 2 февраля 2017, 23:56

      44 матча и капитан, мдяяя

      0
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    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 2 февраля 2017, 23:18

      Так он же только может рожу набить и быдловать... тяжко значит будет некоторым.

      0
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 2 февраля 2017, 23:02

      Цыган сказал - я сделаю тебя капитаном тока пожалуйста не уезжай в Китай)))

      0
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      Рейтинг: +128

      Denis199244 2 февраля 2017, 22:59

      Это прескорбно...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7808

      BarStep 2 февраля 2017, 22:56

      Парень вырос и стал капитаном самого статусного клуба страны..., а многие этого даже не успели заметить... или не захотели увидеть. Поздравляю

      -3
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 2 февраля 2017, 22:49

      Надо было назначать капитаном Бранислава Ивановича, неужели Дзюба будет играть постоянно в основе?

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 2 февраля 2017, 22:37

      а за какие такие привилегия ...))хотя у нас стало пох..

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > Chernyi Lis 3 февраля 2017, 01:54

      дзюба -вор в законе

      1
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 2 февраля 2017, 22:35

      Да ладно, че вы начали
      Я думаю он довольно неплохо справится с ролью капитана, ибо он сможет на "нормальном русском" вставить команде в раздевалке и показать Юрке, что он с ним сделает за еще одну банку
      Мы же не знаем атмосфера в раздевалке. Тренеру явно виднее

      2
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 2 февраля 2017, 22:34

      -Артем Дзюба...
      -Капитан Артем Дзюба! Смекаешь?

      0
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