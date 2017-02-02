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Дзюба будет новым капитаном «Зенита»

2 февраля 2017, 19:08
61

Сегодня на вечерней тренировке «Зенита» главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу представил новобранца команды Бранислава Ивановича, после чего объявил, что капитанская повязка на постоянной основе переходит к Артему Дзюбе.

Ранее в этой роли пребывал Мигель Данни, а в его отсутствие команду на поле в роли капитана выводил Хави Гарсия.

Отметим, что Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. За клуб с берегов Невы форвард забил в общей сложности 23 гола в 44-х матчах.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (61)
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ikram1984
1486052998
Интересно как болельщики отреагируют. Из Спартака человек стал кэпом Зенита
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Catastrofa
1486053613
У капитана должен быть авторитет , а этот - шут !
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FanatSerj
1486053636
Главного клоуна пометили в команде ))))
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Диктор
1486054546
Ну тогда пиз.да бомжам пришла,раз больше ставить некого.
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ivanthebest
1486054686
Капитан-пиздабол, проведший в команде менее 2-ух лет... Браво!) Я думал зенька в дебильных решениях себя не переплюнет... Но нет, с каждым днём всё интереснее и интереснее...
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Apocalypse
1486054862
Шлюба - капитан дриснита)) Питерским фанам провели по губам!!!)))))Это дно позора..)))
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Mr_Murder
1486055519
фу позор ..бомжи вы лохи полные?
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Mr_Murder
1486056645
вор -капитан...)))))))))))))))
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prtcs
1486057326
"А это принципиально? Да хоть Милер...Кто лидер знают только в раздевалке..а на поле для проформы..И непонятно почему у спартаковских -то прет!!! Дзюбу сами просрали и теперь давай визжать по любому поводу ,касаемо Дзюбы... К людям надо относиться не по-свински и люди к вам потянутся... Мудр все-таки наш народ. Единственная команда в "вышке" которой кликуху дали прямо в точку."
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VVM1964
1486059466
ДЗЮБА - " ВСЕ , УЕЗЖАЮ В КИТАЙ " ЛУЧЕСКУ - " ОСТАВАЙСЯ , МАЛЬЧИК С НАМИ , БУДЕШЬ НАШИМ КОРОЛЕМ "
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