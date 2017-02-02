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    Алексей Миранчук в ближайшие дни может стать игроком «Рубина»

    Представитель агентства iSport Вадим Шпинев прокомментировал решение полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука не продлевать контракт с клубом. Ранее в руководстве железнодорожников отметили, что футболист намерен продолжить карьеру в другой команде. Главным претендентом на игрока считается «Рубин».

    «Пока Алексей находится в «Локо», что будет дальше, посмотрим. Да, «Рубин» сделал предложение по игроку, оно находится в столичном клубе.

    Когда может быть поставлена точка? Сложно прогнозировать. Может быть, завтра или через неделю. Рассчитываем на то, что здравый смысл восторжествует. Мы принимаем любую позицию «Локомотива», он правообладатель», – заявил Шпинев.

    В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2017 15:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +54

      ikram1984 2 февраля 2017, 19:26

      Ладно был бы талант как у Баллотелли в молодости,а так чуть лучше среднего российского игрока а ведет себя как марадонна какой нибудь. У агентов кумиры Селюк и Райола походу

      0
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      Рейтинг: +354

      valike35 2 февраля 2017, 19:02

      Мусолят эту тему как будто звезду подписывают прям..

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 февраля 2017, 17:54

      Хочу почитать что он скажет когда уйдет из ЛОКО !

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 2 февраля 2017, 15:38

      Да скорее бы уже! Лично я, да и думаю многие болельщики Локомотива вообще ни разу не расстроятся! Пошёл на поводу у своих агентов, ну флаг ему в руки. А потом будет как в той поговорке: укусил бы локоть, да не достанешь...

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