Алексей Миранчук в ближайшие дни может стать игроком «Рубина»

Представитель агентства iSport Вадим Шпинев прокомментировал решение полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука не продлевать контракт с клубом. Ранее в руководстве железнодорожников отметили, что футболист намерен продолжить карьеру в другой команде. Главным претендентом на игрока считается «Рубин».

«Пока Алексей находится в «Локо», что будет дальше, посмотрим. Да, «Рубин» сделал предложение по игроку, оно находится в столичном клубе.

Когда может быть поставлена точка? Сложно прогнозировать. Может быть, завтра или через неделю. Рассчитываем на то, что здравый смысл восторжествует. Мы принимаем любую позицию «Локомотива», он правообладатель», – заявил Шпинев.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.