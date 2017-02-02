Хави Гарсия: «Слышал, ранее в «Зените» была не лучшая атмосфера, но сейчас с этим нет проблем»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия отметил отличный микроклимат внутри команды. По словам футболиста, в коллективе не происходят конфликтных ситуаций.

«Из-за языкового барьера я чуть больше общаюсь с иностранцами. Не могу выделить кого-то одного — я в хороших отношениях и с легионерами, и с русскими ребятами. Все то время, что я в команде, здесь царит прекрасная атмосфера.

Я слышал, что еще до того, как я пришел в «Зенит», здесь были с этим определенные проблемы, но в последние годы в команде отличный микроклимат. Все друг с другом общаются, и никаких конфликтов нет», – заявил Гарсия.

Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей.