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    Хави Гарсия: «Слышал, ранее в «Зените» была не лучшая атмосфера, но сейчас с этим нет проблем»

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия отметил отличный микроклимат внутри команды. По словам футболиста, в коллективе не происходят конфликтных ситуаций.

    «Из-за языкового барьера я чуть больше общаюсь с иностранцами. Не могу выделить кого-то одного — я в хороших отношениях и с легионерами, и с русскими ребятами. Все то время, что я в команде, здесь царит прекрасная атмосфера.

    Я слышал, что еще до того, как я пришел в «Зенит», здесь были с этим определенные проблемы, но в последние годы в команде отличный микроклимат. Все друг с другом общаются, и никаких конфликтов нет», – заявил Гарсия.

    Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2017 14:07
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