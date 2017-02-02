Гвардиола сравнил Жезуса с арбузом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал оценку игре Габриэла Жезуса в дебютном матче в стартовом составе за команду во встрече с «Вест Хэмом» (4:0) в 23-м туре АПЛ. Бразилец стал первым футболистом, забившим гол и отдавшим пас в первой для себя встрече за клуб.

«Наперед нельзя сказать, не знаешь заранее, что случится. Это можно сравнить с арбузом – его надо разрезать, чтобы понять, хорош он или нет. Жезус обладает отличными перспективами. У него есть мечта стать значимой фигурой в мировом футболе. Мы намерены помочь ему в достижении данной цели», – заявил Гвардиола.

Жезус в текущем сезоне провел в чемпионате Англии два матча, в которых забил один гол и отдал результативную передачу.