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    Черевченко: «Самедов – ведущий игрок сборной России»

    Экс-главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко считает, что у полузащитника сборной России Александра Самедова должно все получиться в новой команде. Напомним, футболист перешел из «Локомотива» в «Спартак» в январе.

    «Был ошарашен этим трансфером! Все произошло так быстро… Думаю, что Самедов и «Локомотив» нашли компромисс. Клуб получит денежную компенсацию за его переход, Саша – новую команду.

    У него все должно получиться в «Спартаке». Самедов – ведущий игрок сборной России, о чем свидетельствуют последние матчи с его участием.

    Помеха ли возраст? Абсолютно нет. Саша – целеустремленный и опытный футболист. К тому же в «Спартаке» очень грамотный тренер, и я уверен, что Карерра найдет Саше ту позицию, на которой он будет полезен команде.

    Многие упрекают Самедова в том, что он часто меняет клубы? У каждого футболиста своя судьба. Кто-то и десять команд может поменять, кто-то всю жизнь проводит, выступая за один клуб. Я не вижу в этом ничего дурного, это футбольная жизнь и заранее никто ничего не может знать. Еще раз скажу, что Самедов – ведущий игрок сборной России, и его переход в «Спартак» – нормальное явление», – сказал Черевченко.

    32-летний игрок уже защищал цвета красно-белых с 2001 по 2005 год, записав в свой актив 59 поединков и девять забитых мячей. В составе сборной России Самедов выходил на поле в 35-ти встречах, забив пять голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2017 07:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 2 февраля 2017, 17:53

      нет у нас реально тащащего игрока и это факт

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 2 февраля 2017, 16:00

      можно верить

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 2 февраля 2017, 12:59

      достал ты уже человек разваливший спартак.теперь только тявкаешь

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 2 февраля 2017, 11:31

      Широков в его годы тоже был ведущим игроком сборной
      что из этого получилось мы помним
      тот же спартак потом цска сборная конечно
      но какие роли он там выполнял и что из этого получилось мы помним
      поэтому удачи Сане чтоб всё у него получилось ведь скоро нам ЧМ принимать

      0
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 2 февраля 2017, 09:38

      Реально усилит Спартак !

      3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 2 февраля 2017, 09:22

      "Все произошло так быстро…" . Реально, аж никто не заметил. Геннадьича уважаю, кто-нибудь в курсе, где он теперь работает?

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > LokoGoGo 2 февраля 2017, 11:08

      почитал кстати на Чемпионате интервью о нем сегодняшнее. Кому интересно - тоже почитайте

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > LokoGoGo 2 февраля 2017, 11:11

      это интервью уже недели две... он на передаче выступал на Россия 24, ему такие же вопросы задавали и ответы точь в точь как там...

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > RedGreenHooligan 2 февраля 2017, 11:30

      забавно) а датируют 2 февраля и как "эксклюзив для Чемпионата" . Но обычно там фото или видео из студии выкладывают... ах, эти рамблеровские жулики

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