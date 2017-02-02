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Черевченко: «Самедов – ведущий игрок сборной России»

2 февраля 2017, 07:11
9

Экс-главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко считает, что у полузащитника сборной России Александра Самедова должно все получиться в новой команде. Напомним, футболист перешел из «Локомотива» в «Спартак» в январе.

«Был ошарашен этим трансфером! Все произошло так быстро… Думаю, что Самедов и «Локомотив» нашли компромисс. Клуб получит денежную компенсацию за его переход, Саша – новую команду.

У него все должно получиться в «Спартаке». Самедов – ведущий игрок сборной России, о чем свидетельствуют последние матчи с его участием.

Помеха ли возраст? Абсолютно нет. Саша – целеустремленный и опытный футболист. К тому же в «Спартаке» очень грамотный тренер, и я уверен, что Карерра найдет Саше ту позицию, на которой он будет полезен команде.

Многие упрекают Самедова в том, что он часто меняет клубы? У каждого футболиста своя судьба. Кто-то и десять команд может поменять, кто-то всю жизнь проводит, выступая за один клуб. Я не вижу в этом ничего дурного, это футбольная жизнь и заранее никто ничего не может знать. Еще раз скажу, что Самедов – ведущий игрок сборной России, и его переход в «Спартак» – нормальное явление», – сказал Черевченко.

32-летний игрок уже защищал цвета красно-белых с 2001 по 2005 год, записав в свой актив 59 поединков и девять забитых мячей. В составе сборной России Самедов выходил на поле в 35-ти встречах, забив пять голов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Черевченко Игорь
Комментарии (9)
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LokoGoGo
1486016533
"Все произошло так быстро…" . Реально, аж никто не заметил. Геннадьича уважаю, кто-нибудь в курсе, где он теперь работает?
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Catastrofa
1486017490
Реально усилит Спартак !
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marshal9
1486024306
Широков в его годы тоже был ведущим игроком сборной что из этого получилось мы помним тот же спартак потом цска сборная конечно но какие роли он там выполнял и что из этого получилось мы помним поэтому удачи Сане чтоб всё у него получилось ведь скоро нам ЧМ принимать
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лёха72
1486029579
достал ты уже человек разваливший спартак.теперь только тявкаешь
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aurora5858
1486040425
можно верить
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swot1205
1486047181
нет у нас реально тащащего игрока и это факт
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