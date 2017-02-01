«Райо Вальекано» аннулировал аренду Зозули из-за протеста болельщиков

Руководство «Райо Вальекано» отказалось от аренды нападающего «Бетиса» Романа Зозули из-за конфликта с болельщиками на политической почве. Во время первой тренировки украинца с мадридской командой сегодня утром ультрас вывесили баннер «Вальекас — не место для нацистов».

«Мы слышали о проблемах Романа с радикальным объединениями, поэтому посовещались с «Райо» и решили вернуть его обратно в Севилью», — прокомментировал ситуацию спортивный директор «Бетиса» Мигель Торречилья.

Таким образом, 27-летний украинец не сможет играть в официальных матчах до июня. По ходу сезона игрок числился в заявках «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано».

С момента перехода в «Бетис» в июле 2016-го года Зозуля принял участие в шести матчах чемпионата Испании, не отметившись забитыми мячами.