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    «Райо Вальекано» аннулировал аренду Зозули из-за протеста болельщиков

    Руководство «Райо Вальекано» отказалось от аренды нападающего «Бетиса» Романа Зозули из-за конфликта с болельщиками на политической почве. Во время первой тренировки украинца с мадридской командой сегодня утром ультрас вывесили баннер «Вальекас — не место для нацистов».

    «Мы слышали о проблемах Романа с радикальным объединениями, поэтому посовещались с «Райо» и решили вернуть его обратно в Севилью», — прокомментировал ситуацию спортивный директор «Бетиса» Мигель Торречилья.

    Таким образом, 27-летний украинец не сможет играть в официальных матчах до июня. По ходу сезона игрок числился в заявках «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано».

    С момента перехода в «Бетис» в июле 2016-го года Зозуля принял участие в шести матчах чемпионата Испании, не отметившись забитыми мячами.

    Источник: AS

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    01.02.2017 19:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 1 февраля 2017, 22:44

      наконец то.. хоть кто то погнал бендер..хвала вам!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 1 февраля 2017, 22:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Опять провокационный материал, блядь, это футболный сайт!

      -4
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > FRZZ 1 февраля 2017, 22:54

      какая нахрен провокация плять..даже не утка!! это факт из жизни футболера..

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 1 февраля 2017, 21:28

      Среди ультрас есть здравые люди!? Удивили!!!

      4
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 1 февраля 2017, 20:29

      Хохлов и там унижают))))бедные несчастные(((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 1 февраля 2017, 19:55

      Ахаха

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      Хет 1 февраля 2017, 19:38

      Отправьте его в аренду в Терек)

      4
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      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster > Хет 1 февраля 2017, 19:49

      ты что? как же он поедет в страну-агрессор? Он же финансирует армию своей страны, которая ведёт неравный бой с отрядом бурятов...

      0
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Хет 1 февраля 2017, 22:46

      ))))готов будет бесплатно играть только не в терек..

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 февраля 2017, 19:34

      Время собирать камни?

      -1
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