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    Фирмино лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде

    Магистратский суд Ливерпуля принял решение лишить полузащитника Роберто Фирмино водительских прав сроком на один год. Игрок сборной Бразилии также выплатит штраф в размере 20-ти тысяч фунтов. 26-го декабря 2016-го года футболист был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде.

    «Хочу извиниться перед клубом, тренером, товарищами по команде и болельщиками за то, что я оказался в такой ситуации. Это — неправильный поступок и плохой пример для подражания. Обещаю всей ливерпульской семье вынести из этого инцидента максимум пользы и избежать подобного в будущем», — сказал Фирмино.

    В текущем сезона 25-летний бразилец принял участие в 22-х матчах «Ливерпуля», забив восемь голов.

    Источник: Skysports

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    01.02.2017 19:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 1 февраля 2017, 20:50

      Если б вчера с Челси не промахнулся-оставили..в суде скаузеры видимо)

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 1 февраля 2017, 19:35

      После промаха напился

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