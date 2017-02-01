Фирмино лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Магистратский суд Ливерпуля принял решение лишить полузащитника Роберто Фирмино водительских прав сроком на один год. Игрок сборной Бразилии также выплатит штраф в размере 20-ти тысяч фунтов. 26-го декабря 2016-го года футболист был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде.

«Хочу извиниться перед клубом, тренером, товарищами по команде и болельщиками за то, что я оказался в такой ситуации. Это — неправильный поступок и плохой пример для подражания. Обещаю всей ливерпульской семье вынести из этого инцидента максимум пользы и избежать подобного в будущем», — сказал Фирмино.

В текущем сезона 25-летний бразилец принял участие в 22-х матчах «Ливерпуля», забив восемь голов.