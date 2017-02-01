Уткин: «Новосельцев поехал в «Зенит» сидеть на скамейке. Это хуже, чем ехать в Китай»

Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал отсутствие на сборах «Зенита» нападающего Александра Кержакова и защитника Ивана Новосельцева. Напомним, ранее сообщалось, что футболисты не поехали с командой из-за проблем со здоровьем.

«Кержаков стойко это переносит. Не поехал и Новосельцев. Я это и предполагал. Но по социальным сетям можно сказать, что Иван доволен своей жизнью. Он сыт, мне, кажется, он не готов себя гробить, как это делают спортсмены. Новосельцев вместо того, чтобы играть в Лиге чемпионов, поехал сидеть на скамейке. Это хуже, чем ехать в Китай», – заявил Уткин.

В текущем сезоне РФПЛ на счету Новосельцева пять матчей.