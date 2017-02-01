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    Уткин: «Новосельцев поехал в «Зенит» сидеть на скамейке. Это хуже, чем ехать в Китай»

    Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал отсутствие на сборах «Зенита» нападающего Александра Кержакова и защитника Ивана Новосельцева. Напомним, ранее сообщалось, что футболисты не поехали с командой из-за проблем со здоровьем.

    «Кержаков стойко это переносит. Не поехал и Новосельцев. Я это и предполагал. Но по социальным сетям можно сказать, что Иван доволен своей жизнью. Он сыт, мне, кажется, он не готов себя гробить, как это делают спортсмены. Новосельцев вместо того, чтобы играть в Лиге чемпионов, поехал сидеть на скамейке. Это хуже, чем ехать в Китай», – заявил Уткин.

    В текущем сезоне РФПЛ на счету Новосельцева пять матчей.

    Источник: Спорт FM

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    01.02.2017 18:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 февраля 2017, 08:55

      Про Новосельцева в точку

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 2 февраля 2017, 03:47

      Трудно не согласится с Уткиным

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 1 февраля 2017, 20:28

      Травмы травмы травмы...
      Так толком в деле и не увидели его пока

      0
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    • ...
      Рейтинг: +806

      jet andy 1 февраля 2017, 18:58

      Действительно, нафига нужен этот хрустальный. Ещё третий номер взял.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6306

      порт 1 февраля 2017, 18:54

      Что то птица крякать много стала, к дождю наверное.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 1 февраля 2017, 18:50

      Травмы у них!

      0
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