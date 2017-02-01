Обамеянг: «Считаю, что летом мне стоит покинуть «Боруссию»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг считает, что ему следует покинуть свой нынешний клуб, если он хочет совершенствовать свои игровые качества.

«Я серьезно задумываюсь над своим будущем в «Боруссии». Это очень значительный клуб с отличными болельщиками. Но если я намерен и дальше прогрессировать, то нужно ли в нем оставаться? Считаю, что летом мне стоит покинуть «Боруссию». Мне 27 лет, и должен ли я пойти на этот шаг», — сказал форвард в интервью RMC.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Обамеянг забил 16 голов в 16-ти матчах.

Напомним, что главным претендентом на приобретение габонца является «Реал».