Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Обамеянг: «Считаю, что летом мне стоит покинуть «Боруссию»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг считает, что ему следует покинуть свой нынешний клуб, если он хочет совершенствовать свои игровые качества.

    «Я серьезно задумываюсь над своим будущем в «Боруссии». Это очень значительный клуб с отличными болельщиками. Но если я намерен и дальше прогрессировать, то нужно ли в нем оставаться? Считаю, что летом мне стоит покинуть «Боруссию». Мне 27 лет, и должен ли я пойти на этот шаг», — сказал форвард в интервью RMC.

    В текущем розыгрыше Бундеслиги Обамеянг забил 16 голов в 16-ти матчах.

    Напомним, что главным претендентом на приобретение габонца является «Реал».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2017 07:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 1 февраля 2017, 07:25

      С одной стороны ЖЕЛАЮ УДАЧИ оБАМЕЯНГУ, А С ДРУГОЙ В ТОП_КЛУБАХ ЕГО МЕСТО ПРОЧНО ЗАНЯТО

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio > levon_man 1 февраля 2017, 08:53

      ты считаешь, что ему не под силу выиграть место в составе у Бензема?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11