Врач ЦСКА: «Таких здоровых, габаритных футболистов, как Оланаре, не встречал»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о том, в какой форме находится форвард команды Аарон Оланаре. По словам специалиста, нападающий не имеет никаких проблем со здоровьем.

– Вы посоветовали ему больше не делать кульбиты после забитых голов? Ведь многие специалисты после того матча с «Зенитом» сошлись во мнении, что именно эффектный прыжок нигерийца усугубил травму?

– Конечно, можно сказать, что именно тот кульбит усугубил его травму. Но Оланаре, видимо, захлестнули эмоции после гола. Задним числом, пожалуй, приходится признать, что кульбит оказался в той ситуации лишним. С другой стороны, какой смысл теперь об этом рассуждать?

– И все-таки не совсем понятно, как человек, не чувствуя особой боли после травмы, умудряется выполнить еще и такой акробатический элемент...

– У Оланаре хорошо развитый мышечный корсет бедра.

– В своей многолетней практике встречали таких мощных футболистов? Его по антропометрическим данным можно сравнить с экс-спартаковцем Эменике?

– С Эменике не работал, не знаю. Может быть, они похожи. Лично я таких здоровых, габаритных футболистов, как Оланаре, не встречал.