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  • Врач ЦСКА: «Таких здоровых, габаритных футболистов, как Оланаре, не встречал»

Врач ЦСКА: «Таких здоровых, габаритных футболистов, как Оланаре, не встречал»

1 февраля 2017, 06:53
7

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о том, в какой форме находится форвард команды Аарон Оланаре. По словам специалиста, нападающий не имеет никаких проблем со здоровьем.

– Вы посоветовали ему больше не делать кульбиты после забитых голов? Ведь многие специалисты после того матча с «Зенитом» сошлись во мнении, что именно эффектный прыжок нигерийца усугубил травму?

– Конечно, можно сказать, что именно тот кульбит усугубил его травму. Но Оланаре, видимо, захлестнули эмоции после гола. Задним числом, пожалуй, приходится признать, что кульбит оказался в той ситуации лишним. С другой стороны, какой смысл теперь об этом рассуждать?

– И все-таки не совсем понятно, как человек, не чувствуя особой боли после травмы, умудряется выполнить еще и такой акробатический элемент...

– У Оланаре хорошо развитый мышечный корсет бедра.

– В своей многолетней практике встречали таких мощных футболистов? Его по антропометрическим данным можно сравнить с экс-спартаковцем Эменике?

– С Эменике не работал, не знаю. Может быть, они похожи. Лично я таких здоровых, габаритных футболистов, как Оланаре, не встречал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оланаре Аарон
Комментарии (7)
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Obi Wan
1485923549
Ну всё...молодец, молодец...
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VIPded
1485929104
Успехов Оланаре с ЦСКА!!!
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mig28
1485932155
Посмотрим) Главное чтобы не "стеклянным" оказался)
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baddy
1485937345
Беспонтовый этот Оланаре, как Траоре. Сгините в ФНЛ делов-то.
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