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    Врач ЦСКА: «Таких здоровых, габаритных футболистов, как Оланаре, не встречал»

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о том, в какой форме находится форвард команды Аарон Оланаре. По словам специалиста, нападающий не имеет никаких проблем со здоровьем.

    – Вы посоветовали ему больше не делать кульбиты после забитых голов? Ведь многие специалисты после того матча с «Зенитом» сошлись во мнении, что именно эффектный прыжок нигерийца усугубил травму?

    – Конечно, можно сказать, что именно тот кульбит усугубил его травму. Но Оланаре, видимо, захлестнули эмоции после гола. Задним числом, пожалуй, приходится признать, что кульбит оказался в той ситуации лишним. С другой стороны, какой смысл теперь об этом рассуждать?

    – И все-таки не совсем понятно, как человек, не чувствуя особой боли после травмы, умудряется выполнить еще и такой акробатический элемент...

    – У Оланаре хорошо развитый мышечный корсет бедра.

    – В своей многолетней практике встречали таких мощных футболистов? Его по антропометрическим данным можно сравнить с экс-спартаковцем Эменике?

    – С Эменике не работал, не знаю. Может быть, они похожи. Лично я таких здоровых, габаритных футболистов, как Оланаре, не встречал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2017 06:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +111

      baddy 1 февраля 2017, 11:22

      Беспонтовый этот Оланаре, как Траоре. Сгините в ФНЛ делов-то.

      -1
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      Рейтинг: -22

      Cobold > baddy 1 февраля 2017, 12:57

      Фантазёр...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > baddy 1 февраля 2017, 20:05

      сам то за кого топишь? Скажи и мы постебёмся..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 1 февраля 2017, 09:55

      Посмотрим) Главное чтобы не "стеклянным" оказался)

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 февраля 2017, 09:05

      Успехов Оланаре с ЦСКА!!!

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > VIPded 1 февраля 2017, 20:06

      Успехов ЦСКА с Оланаре..

      2
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 1 февраля 2017, 07:32

      Ну всё...молодец, молодец...

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