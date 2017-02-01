Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кобелев: «Атака «Спартака» на сегодня – лучшая в чемпионате России»

Кобелев: «Атака «Спартака» на сегодня – лучшая в чемпионате России»

1 февраля 2017, 06:23
24

Известный российский специалист Андрей Кобелев считает, что «Спартак» имеет лучшую линию атаки среди всех клубов Премьер-лиги.

В частности, специалист прокомментировал подписание москвичами форварда Луиса Адриано и хавбека Александра Самедова.

«Спартак» отлично усилился – в атакующую линию пришли такие высококлассные игроки, как Александр Самедов и Луиз Адриану. Если Самедов впишется в игровую модель красно-белых, то сможет приносить пользу уже с первых матчей. Что касается Луиса Адриано, то он в свое время феноменально выступал в «Шахтере». В «Милане» был уже не так хорош, но думаю, бразилец может набрать былые кондиции. В свете этих приобретений могу сказать, что атака «Спартака» на сегодня – лучшая в чемпионате России. Нельзя не отметить и приобретение Александра Селихова и Георгия Джикии. Это те игроки, которые могут укрепить команду уже сейчас, хотя пока они и не смогут вытеснить из основы своих конкурентов», – заявил он.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Кобелев Андрей
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sergkrasnodar23
1485920322
время покажет.
Ответить
Фан666
1485924034
В Милане тоже думали что Адриано наберет форму, недождались
Ответить
Опорник84
1485924963
Гладко было на бумаги, да забыли про овраги! Только игра расставит все по своим местам, кто лучше, а кто хуже!
Ответить
Houston
1485925313
Согласен с ним. Все сказал верно. И не вижу смысла с этим спорить)))
Ответить
Русик292
1485926308
Ну незнаю
Ответить
спартак спартаков1
1485926444
а мы и не сомневались
Ответить
a-rakhmatov
1485928951
Это факт!!!
Ответить
сергей николаевич
1485928981
согласен
Ответить
Tostao
1485952429
Известный российский специалист Андрей Кобелев... ----------------------------------------- Этот "специалист" известен в основном тем, что отправил "Динамо" в пердив и подписал стареющее полено под сумасшедший контракт. А полено лежит на завалинке и пивко посасывает( за что и лишён прав на управление авто).
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1485967441
Его что Федун на зарплату взял?
Ответить
Главные новости
«Динамо» предложили Санчо
13:50
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
3
Определен лучший футболист России
12:49
1
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
2
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
3
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
8
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Все новости
Все новости
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
1
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
8
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
4
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
4
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
11
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
1
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
7
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+