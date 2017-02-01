Кобелев: «Атака «Спартака» на сегодня – лучшая в чемпионате России»

Известный российский специалист Андрей Кобелев считает, что «Спартак» имеет лучшую линию атаки среди всех клубов Премьер-лиги.

В частности, специалист прокомментировал подписание москвичами форварда Луиса Адриано и хавбека Александра Самедова.

«Спартак» отлично усилился – в атакующую линию пришли такие высококлассные игроки, как Александр Самедов и Луиз Адриану. Если Самедов впишется в игровую модель красно-белых, то сможет приносить пользу уже с первых матчей. Что касается Луиса Адриано, то он в свое время феноменально выступал в «Шахтере». В «Милане» был уже не так хорош, но думаю, бразилец может набрать былые кондиции. В свете этих приобретений могу сказать, что атака «Спартака» на сегодня – лучшая в чемпионате России. Нельзя не отметить и приобретение Александра Селихова и Георгия Джикии. Это те игроки, которые могут укрепить команду уже сейчас, хотя пока они и не смогут вытеснить из основы своих конкурентов», – заявил он.