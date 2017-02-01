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    Кобелев: «Атака «Спартака» на сегодня – лучшая в чемпионате России»

    Известный российский специалист Андрей Кобелев считает, что «Спартак» имеет лучшую линию атаки среди всех клубов Премьер-лиги.

    В частности, специалист прокомментировал подписание москвичами форварда Луиса Адриано и хавбека Александра Самедова.

    «Спартак» отлично усилился – в атакующую линию пришли такие высококлассные игроки, как Александр Самедов и Луиз Адриану. Если Самедов впишется в игровую модель красно-белых, то сможет приносить пользу уже с первых матчей. Что касается Луиса Адриано, то он в свое время феноменально выступал в «Шахтере». В «Милане» был уже не так хорош, но думаю, бразилец может набрать былые кондиции. В свете этих приобретений могу сказать, что атака «Спартака» на сегодня – лучшая в чемпионате России. Нельзя не отметить и приобретение Александра Селихова и Георгия Джикии. Это те игроки, которые могут укрепить команду уже сейчас, хотя пока они и не смогут вытеснить из основы своих конкурентов», – заявил он.

    Источник: Известия

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    01.02.2017 06:23
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 1 февраля 2017, 19:44

      Его что Федун на зарплату взял?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      АндрюхаБ 1 февраля 2017, 16:24

      Ну, одна из лучших, с этим бы согласился. Все-таки не будем забывать гениальное трио Ростова

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 1 февраля 2017, 15:55

      Спартак же - чемпион! Все это знают! :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 1 февраля 2017, 15:33

      Известный российский специалист Андрей Кобелев...
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      Этот "специалист" известен в основном тем, что отправил "Динамо" в пердив и подписал стареющее полено под сумасшедший контракт. А полено лежит на завалинке и пивко посасывает( за что и лишён прав на управление авто).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 февраля 2017, 10:49

      Полностью согласен .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 февраля 2017, 10:44

      у Локо Фарфан он лучший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 1 февраля 2017, 10:28

      цЫПЛЯТ ПО ВЕСНЕ СЧИТАТЬ БУДЕМ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett > adekvat 1 февраля 2017, 11:11

      ты о золотых медалях спартака, так их на всю команду хватит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 февраля 2017, 09:51

      Должна быть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 1 февраля 2017, 09:32

      В первой половине согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 1 февраля 2017, 09:03

      согласен

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