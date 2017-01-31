«Интер» отверг предложение «Челси» по Кандреве

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева имел предложение от «Челси». Лондонский клуб предлагал 30 миллионов евро за переход футболиста, однако миланцы ответили отказом.

Руководство итальянцев заявило, что не планирует расставаться с одним из лидеров команды ни за какие деньги.

Отмечается, что в услугах Кандревы заинтересован лично главный тренер лондонцев Антонио Конте. 29-летний итальянец выступает за «Интер» с 2016 года. На его счету 22 матча и три забитых гола.