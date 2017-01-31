Иванович: «На какой стадии переговоры с «Зенитом»? Пока еще рано говорить»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович, прилетевший сегодня в Санкт-Петербург на переговоры с «Зенитом», заявил, что доволен своим нахождением в северной столице, а также рассказал о своем текущем физическом состоянии.

– Давайте поговорим потом, когда это все закончится.

– Просто расскажите, как долетели?

– Все прошло хорошо.

– В какой стадии находятся переговоры с «Зенитом»?

– Посмотрим, сейчас еще рано говорить.

– Как оцениваете свое состояние?

– Я доволен тем, что я нахожусь здесь и сейчас. Посмотрим, чем это все закончится.

– Судя по вашему последнему матчу за «Челси» против «Бредфорда», где вы забили гол, вы находитесь в отличной форме.

– Да, да. Я знаю, что работал хорошо, хоть и часто не играл в последнее время, но физически я готов. Травм не было, все в порядке.

– С какими чувствами возвращаетесь в Россию?

– Давайте поговорим об этом потом.