«Кубань» объявила о трансфере Хубулова в «Анжи»

Хавбек «Кубани» Арсен Хубулов продолжит карьеру в «Анжи». О финансовых подробностях сделки и сроках контракта не сообщается.

26-летний игрок защищает цвета желто-зеленых с лета 2013 года. В нынешнем первенстве ФНЛ полузащитник отметился тремя забитыми мячами в 17-ти поединках.

«Кубань» навсегда останется в моем сердце, я всю жизнь буду переживать за эту команду. Она мне очень многое дала, надеюсь, что и я ей тоже был полезен. Я очень благодарен руководителям и тренерам, футболистам и, конечно, болельщикам. С тренерским штабом и частью ребят я вчера попрощался, пожелали друг другу удачи и сказали добрые слова. Я по-доброму расстаюсь сейчас с «Кубанью», надеюсь, что и на меня никто не будет держать зла. В клубе и городе остается много друзей, поэтому я всегда буду болеть за «Кубань», – сказал Хубулов.