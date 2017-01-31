Бэйли стал игроком «Байера»

«Байер» заключил контракт с нападающим «Генка» Леоном Бэйли. Соглашение с 19-летним футболистом имеет срок действия до июня 2022 года.

Игрок является воспитанником ямайской футбольной академии Phoenix All Stars. Именно оттуда в августе 2015 года он перебрался в бельгийский клуб.

В текущем сезоне Бэйли принял участие в 35-ти встречах, отметившись восемью голами и 10-ю результативными передачами. Ранее футболистом интересовался «Спартак», но «Генк» требовал от российского клуба 25 миллионов евро.

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