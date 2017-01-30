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  • Бабаев: «Важно, что Оланаре хорошо знаком ЦСКА и уже адаптирован к команде»

Бабаев: «Важно, что Оланаре хорошо знаком ЦСКА и уже адаптирован к команде»

30 января 2017, 16:29
2

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает важным тот аспект, что нападающий Аарон Оланаре, который на днях пополнил состав красно-синих, уже знаком армейцам и адаптирован к команде. Напомним, 22-летний нигериец уже защищал цвета московского клуба с февраля по май 2016 года, проведя в РФПЛ и Кубке России 10 матчей и забив три гола.

«Ощущали определенную моральную ответственность за травму Аарона Оланаре, ведь он получил ее, находясь у нас в аренде. Потому ЦСКА оказывал игроку всестороннюю поддержку в вопросе восстановления и операции. Контакт с Оланаре не прекращался. Изначально, мы рассматривали вариант его возвращения, но делом принципа было восстановить Оланаре. Рады, что удалось сделать и то, и другое.

Оланаре хорошо знаком нам и уже адаптирован к ЦСКА, что очень важно. Это молодой футболист, с серьезным потенциалом, которой уже многое успел продемонстрировать. Было только два вопроса – это здоровье игрока, состояние его коленного сустава. Однако всестороннее обследование в Германии показало, что футболист, слава богу, полностью восстановился. И второй вопрос – диалог с китайским клубом, у которого с Оланаре был контракт еще на год. Удалось все решить компромиссно для всех сторон – нападающий перешел к нам на правах свободного агента, что не может не радовать. По нынешним временам финансовый аспект немаловажен», – сказал Бабаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оланаре Аарон Бабаев Роман
Комментарии (2)
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vladimir-7
1485783883
Удачи и здоровья А.Оланаре в ПФК ЦСКА. Бить по воротам и забивать голы.
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pegas1276
1485787397
ждемс голов ...
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