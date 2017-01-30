Кухарчик может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ

Как сообщает Polsat Sport, нападающий «Легии» Михал Кухарчик имеет вариант трудоустройства в России. По предположению издания, в приобретении 25-летнего игрока может быть заинтересован «Амкар».

Варшавский клуб хотел бы выручить за форварда 1,3 миллиона евро (примерно во столько же его оценивает и портал Transfermarkt). Нынешнее соглашение Кухарчика с «Легией» истекает в июне 2019 года. В текущем сезоне футболист провел 26 матчей, записав в свой актив четыре гола и две результативные передачи.