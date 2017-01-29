Примера. Точный пенальти Адуриса позволил «Атлетику» обыграть «Спортинг»

Матч 20-го тура испанской Примеры между «Атлетиком» и «Спортингом» завершился победой басков. Пропустив с одиннадцатиметровой отметки от Дуйе Чопа в первом тайме, подопечные Эрнесто Вальверде во второй половине отыгрались усилиями Икера Муньяина и Арица Адуриса.

Команда из Бильбао набрала 32 балла и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Спортинг» с 13-ю пунктами занимает 18-ю строчку.

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Атлетик – Спортинг – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Чоп (с пенальти), 27; 1:1 – Муньяин, 90, 2:1 – Адурис (с пенальти), 71.

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