«Динамо» и «Шахтер» поспорят за талантливого грузина из «ПСЖ»

15-летний полузащитник «ПСЖ» Николоз Кутателадзе может перебраться в Украину.

Как сообщает портал Sportall.ge, отец футболиста подтвердил слухи о том, что его сыном интересуются «Динамо» и«Шахтер».

По словам Кутателадзе-старшего, сейчас оба украинских гранда ведут переговоры, но говорить о достижении соглашения рано.

Молодой хавбек перебрался в систему «ПСЖ» из «Лилля» летом прошлого года. Кутателадзе является игроком юношеской сборной Грузии, в составе которой он сыграл шесть матчей и забил один гол.