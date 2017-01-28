Бабаев: «Сделка по переходу Оланаре была непростой»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился деталями перехода нападающего Аарона Оланаре в стан армейцев. По словам функционера, нигерийский форвард был одним из нескольких вариантов на данную позицию.

– Да, сделка по переходу Оланаре была непростой. У него был действующий контракт с китайским клубом почти на год, но удалось достичь определенного компромисса. Нападающий переходит на правах свободного агента. Аарон прошел углубленное медицинское обследование. По всем параметрам он абсолютно здоров, надеюсь, он усилит нашу команду.

– Вы сказали, что Аарон переходит в ЦСКА свободным агентом. То есть, он расторгнул контракт со своим китайским клубом?

– Да, они достигли соглашения о расторжении трудового договора.

– Кроме Оланаре другие варианты были или изначально рассматривался только он один?

– Нет, было несколько вариантов, но так как этого футболиста мы уже хорошо знали, то определенный приоритет был в пользу него, в том числе, и по финансовым условиям.

– Контракт с Аароном подписан на 4,5 года. Риска в таком трансфере нет?

– Повторюсь: мы уже знали игрока. Самый главный вопрос здесь касался состояния его здоровья, но несколько независимых, авторитетный в этой области европейских врачей провели необходимое обследование. Надеюсь, здесь не будет никаких осложнений. Футболист достаточно молодой, поэтому срок контракта вполне адекватный.

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