«Лестер» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за Ивановича

Защитник «Челси» Бранислав Иванович может продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ. По информации источника, в услугах 32-летнего серба заинтересованы «Лестер», «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас». Ранее сообщалось, что футболиста намерен приобрести «Зенит», готовый платить игроку 5 миллионов евро в год.

По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне Иванович провел за «Челси» в АПЛ 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.