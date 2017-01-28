Гунько: «Чем выше «Спартак-2» будет в таблице ФНЛ, тем больше будет наш прогресс»

Новый главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько отметил, что понимает, какие задачи стоят перед его штабом. При этом специалист подчеркнул, что пока ему не довелось пообщаться с рулевым основной команды красно-белых Массимо Каррерой.

Напомним, недавно теперь уже экс-наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов возглавил молодежную сборную России.

«Я уже полностью переключились на работу с новой командой. И ребята сразу вошли в тренировочный процесс. Видно, что Евгений Александрович Бушманов и его помощники проделали большую работу, они вели ее на протяжении нескольких лет. Большое спасибо им за это. Чувствуем, что уровень «Спартака-2» выше, чем молодежной команды. Здесь выступают лучшие, самые перспективные футболисты. Это приятно. Мы можем ставить перед игроками интересные технико-тактические задачи.

Какая задача передо мной была поставлена руководством клуба? Так как в структуре клуба тружусь давно, мне не нужно было объяснять задачи. Все мы прекрасно понимаем, что цель молодежной команды и «Спартака-2» – готовить футболистов для основы. О месте в турнирной таблице разговора не шло. Но, естественно, настоящий спортсмен воспитывается только на победах. Поэтому чем выше мы будем в турнирной таблице, тем больше будет наш прогресс.

Пообщался ли уже с Массимо Каррерой? К сожалению, нет. Когда мне предложили возглавить команду, Массимо уже был на сборах в Эмиратах. Я прилетал на один день с Кипра в Москву, чтобы меня представили футболистам «Спартака-2». Возможности встретиться с Каррерой не было. Если бы мы разговаривали на одном языке, то можно было бы созвониться и все обсудить. А так – обязательно пообщаемся, когда команды будут в Москве», – сказал Гунько.

После 24-х туров ФНЛ «Спартак-2» располагается на шестой строчке в таблице, имея в своем активе 36 очков.