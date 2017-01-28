Агент Верратти заявил, что игрок действительно интересен клубам Серии А

Агент Донато ди Кампли, который ведет дела хавбека «ПСЖ» Марко Верратти, сообщил, что игрок действительно получал предложения от итальянских клубов. Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему полузащитнику со стороны «Ювентуса».

«Марко абсолютно все устраивает в «ПСЖ», его контракт с клубом действует до 2021 года, а болельщики парижан им восхищаются. Очевидно, что все, чего он хочет, – побеждать.

Останется ли Верратти в «ПСЖ» до конца карьеры? Абсолютно точно нет. Могу подтвердить, что предложения из Италии по нему поступали, но больше никаких новостей на данный момент нет», – сказал ди Кампли.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Верратти принял участие в 16-ти встречах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.