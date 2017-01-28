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    «Арсенал» хочет купить за 60 миллионов Ройса в случае ухода Санчеса

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс попал в сферу интересов «Арсенала». «Канониры» надеются приобрести 27-летнего хавбека в том случае, если лондонскую команду покинет Алексис Санчес.

    Как сообщает WhoScored, «Арсенал» готов заплатить «Боруссии» за игрока сборной Германии около 60 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне чемпионата Германии Ройс забил один гол и сделал три результативные передачи в пяти матчах. На счету Санчеса 15 забитых мячей и семь голевых передач в 22 играх.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.01.2017 09:10
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 28 января 2017, 12:33

      Было вре Роббен не вылазил из лазарета.Зато что он стал творить после перехода в Баварию...Можен и Арсеналу с Ройсом так же повезет

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Hyde 28 января 2017, 12:27

      Ройс быстро подружится с Диаби

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 28 января 2017, 11:52

      В Арсенал самое то.Там всю жизнь травмы.

      0
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      Рейтинг: +26

      pntrz 28 января 2017, 11:13

      Санчес не уйдет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес > pntrz 28 января 2017, 12:16

      спанчес красавчик

      0
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      Рейтинг: +11

      Алексей7 28 января 2017, 10:30

      Хороший игрок,единственный минус из лазарета не вылазит,абу диаби напоминает

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 28 января 2017, 10:29

      Санчес в разы продуктивнее!

      -1
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 28 января 2017, 10:17

      ого

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 28 января 2017, 09:42

      слишком часто Ройс травмируется....

      1
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 28 января 2017, 09:36

      Неравноценная ротация.

      0
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс > maior-60 28 января 2017, 11:46

      В чью пользу перевес качественный?Чилийского моторчика или немца?По каким параметрам судишь?

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      Рейтинг: +6618

      maior-60 > ДикийАлекс 28 января 2017, 12:20

      Чилйца. Ройс из лазарета вылезать не будет.

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