«Арсенал» хочет купить за 60 миллионов Ройса в случае ухода Санчеса

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс попал в сферу интересов «Арсенала». «Канониры» надеются приобрести 27-летнего хавбека в том случае, если лондонскую команду покинет Алексис Санчес.

Как сообщает WhoScored, «Арсенал» готов заплатить «Боруссии» за игрока сборной Германии около 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Ройс забил один гол и сделал три результативные передачи в пяти матчах. На счету Санчеса 15 забитых мячей и семь голевых передач в 22 играх.