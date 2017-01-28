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  • Нигматуллин советует российским вратарям не уезжать в Европу

Нигматуллин советует российским вратарям не уезжать в Европу

28 января 2017, 06:28
6

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что российским вратарям не следует уезжать в европейские клубы. Также он отметил, что в РФПЛ нет конкурентов для стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Я никому из российских вратарей не желаю стремиться в Европу. В России сейчас хорошо и лучше быть полезным у себя на родине, это я знаю по своему опыту. Митрюшкин хорошо проявляет себя в Швейцарии и, думаю, скоро окажется в Германии.

Российским вратарям из РФПЛ я пожелал бы составить конкуренцию в сборной. При всем уважении, но пока никто не может серьезно конкурировать с Акинфеевым», – заявил Нигматуллин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Нигматуллин Руслан Митрюшкин Антон
Комментарии (6)
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sour12
1485574286
пошутил =))))))) любому игроку который хочет играть в футбол, а не зарабатывать на придуманном лимите на легионеров лучше уезжать вне зависимости от амплуа.
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la verdad
1485576544
Что-то я не понял... "Не уезжайте, ребята!", а потом "Митрюшкин скоро окажется в Германии" - это плохо??? Ну а подлиз Акинфееву - традиция :)
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Psih86
1485581015
Он наверное имел ввиду не надо уезжать,потому что будите там позориться:-)
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Joko21
1485587362
любой игрок должен стремиться играть в ТОП чемпионатах мира! А если сидеть до скончания века в своем чемпионате, то тогда не нужно грезить какими-то большими успехами в составе сборной
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Перекладина
1485594931
А разве зовут?
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Болельщик Реал Мадрида
1485604498
Разумеется не стоит! Можно и тут хер пинать и бабки космические получать, а за границей вкалывать нужно!
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