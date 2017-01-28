Нигматуллин советует российским вратарям не уезжать в Европу

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что российским вратарям не следует уезжать в европейские клубы. Также он отметил, что в РФПЛ нет конкурентов для стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Я никому из российских вратарей не желаю стремиться в Европу. В России сейчас хорошо и лучше быть полезным у себя на родине, это я знаю по своему опыту. Митрюшкин хорошо проявляет себя в Швейцарии и, думаю, скоро окажется в Германии.

Российским вратарям из РФПЛ я пожелал бы составить конкуренцию в сборной. При всем уважении, но пока никто не может серьезно конкурировать с Акинфеевым», – заявил Нигматуллин.