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    Нигматуллин советует российским вратарям не уезжать в Европу

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что российским вратарям не следует уезжать в европейские клубы. Также он отметил, что в РФПЛ нет конкурентов для стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева.

    «Я никому из российских вратарей не желаю стремиться в Европу. В России сейчас хорошо и лучше быть полезным у себя на родине, это я знаю по своему опыту. Митрюшкин хорошо проявляет себя в Швейцарии и, думаю, скоро окажется в Германии.

    Российским вратарям из РФПЛ я пожелал бы составить конкуренцию в сборной. При всем уважении, но пока никто не может серьезно конкурировать с Акинфеевым», – заявил Нигматуллин.

    Источник: Спорт FM

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    28.01.2017 06:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 28 января 2017, 14:54

      Разумеется не стоит! Можно и тут хер пинать и бабки космические получать, а за границей вкалывать нужно!

      0
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      Рейтинг: +18

      Перекладина 28 января 2017, 12:15

      А разве зовут?

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 28 января 2017, 10:09

      любой игрок должен стремиться играть в ТОП чемпионатах мира! А если сидеть до скончания века в своем чемпионате, то тогда не нужно грезить какими-то большими успехами в составе сборной

      1
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 28 января 2017, 08:23

      Он наверное имел ввиду не надо уезжать,потому что будите там позориться:-)

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 28 января 2017, 07:09

      Что-то я не понял... "Не уезжайте, ребята!", а потом "Митрюшкин скоро окажется в Германии" - это плохо???
      Ну а подлиз Акинфееву - традиция :)

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      Рейтинг: +459

      sour12 28 января 2017, 06:31

      пошутил =))))))) любому игроку который хочет играть в футбол, а не зарабатывать на придуманном лимите на легионеров лучше уезжать вне зависимости от амплуа.

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