Кубок африканских наций. Сборная Буркина-Фасо одолела Тунис и вышла в полуфинал

В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо одолела команду Туниса благодаря двум голам, забитым в самой концовке игры – 2:0. Забитыми мячами в составе победителей отметились Аристид Бансе и Прейсе Накулма. Таким образом, Буркина-Фасо стал первым полуфиналистом турнира.

Сегодня состоится еще одна четвертьфинальная встреча между командами Сенегала и Камеруна. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Кубок африканских наций. 1/4 финала

Буркина-Фасо – Тунис – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бансе, 81; 2:0 – Накулма, 85.

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Результаты Кубка африканских наций