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Судьи
Главный судья:
Даниэль Беннетт (Йоханнесбург)
Материалы

Буркина-Фасо - Тунис

28.01.2017, Суббота, 19:00 мск Либревилль, стадион Стад д'Ангондже Кубок африканских наций, 1/4 финала Буркина-Фасо - Тунис
Обзор матча
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