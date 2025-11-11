Введите ваш ник на сайте
Тунис – Мавритания: прогноз и ставки на матч 12 ноября 2025 с коэффициентом 1.75

11 ноября 2025 10:13
Тунис - Мавритания
12 нояб. 2025, среда 20:30 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа Туниса
Сделать ставку

12 ноября в Тунисе на местном стадионе пройдeт товарищеский матч между сборными Туниса и Мавритании. Для хозяев встреча станет возможностью закрепить сильную форму перед официальными играми, а гости постараются продлить серию без поражений.

Тунис

Сборная Туниса показывает впечатляющие результаты. За последние пять встреч команда забила 13 мячей и пропустила всего два, продемонстрировав высокий уровень дисциплины и стабильности. Победы над Намибией (3:0), Сан-Томе и Принсипи (6:0) и Экваториальной Гвинеей (1:0) подтвердили силу коллектива, особенно в атаке. Команда уверенно контролирует мяч и активно использует фланги, создавая большое количество моментов. Тунис не пропускает в четырeх последних матчах, а дома играет особенно надeжно, что делает его очевидным фаворитом.

Мавритания

Мавритания в последних матчах выглядит организованно, но без остроты впереди. За пять игр команда забила три гола и пропустила четыре, при этом не проигрывает уже три встречи подряд. Победа над Того (2:0) и ничьи с Суданом и Бурунди (по 0:0) подтверждают, что команда сосредоточена на обороне. Однако в атаке Мавритании не хватает креативности и темпа, особенно против более сильных соперников. На выезде команда часто играет вторым номером и редко забивает.

Факты о командах

Тунис

  • Победы в 4 последних матчах
  • Средние показатели: 2.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 4 матчах подряд
  • Забивает в 4 последних играх

Мавритания

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Средние показатели: 0.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Три матча подряд без поражений

Прогноз на матч Тунис – Мавритания

Тунис находится в превосходной форме и уверенно справляется даже с командами более высокого уровня. Мавритания старается играть строго в защите, но в матчах против соперников подобного класса ей будет сложно сдержать давление. Разница в уровне организации, классе исполнителей и опыте очевидна. Ожидается, что хозяева возьмут инициативу с первых минут, будут владеть мячом и создавать моменты у ворот гостей. При этом оборона Туниса способна сохранить ворота «сухими». Вероятен уверенный, но не разгромный успех хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа Туниса – коэффициент 1.75
  • Тунис забьет больше 1.5 голов – коэффициент 1.90

1.75
Победа Туниса
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи Мавритания Тунис
18+
