Риера: «Это’О привели в Россию деньги, а меня – стремление играть и открыть новую лигу»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера, находящийся на просмотре «Томи», рассказал, почему решил продолжить карьеру в томском клубе. 34-летний хавбек также подчеркнул, что его переезд в Россию не похож на историю выступления Самуэля Это'О в «Анжи».

«С Это’О мы выиграли единственный трофей в истории «Мальорки», Кубок Испании, и впоследствии не общались. Знаю, что он был в «Анжи», но у нас разные истории. Если Это’О привели в Россию деньги, то меня – стремление играть, открыть для себя новую лигу.

Почему «Томь»? Случайность! Это началось в ноябре. «Томь» первой узнала, что я нахожусь в России, и дала возможность тренироваться с командой. Мне сказали, что если клуб урегулирует вопросы с федерацией, я смогу присоединиться к нему. И вот я здесь, в Турции, жду, чем разрешится ситуация. Понимаю, что в России плохо представляют, на что я способен в своем нынешнем состоянии. Постараюсь показать свой уровень в «Томи», а там будет видно. Возраст – точно не помеха. Физически чувствую себя прекрасно – на протяжении карьеры бог миловал от тяжелых травм. А годы – это прежде всего ценный опыт», – сказал футболист.

Ранее сообщалось, что Риера может подписать с «Томью» контракт до конца сезона.