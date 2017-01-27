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  • Риера: «Это’О привели в Россию деньги, а меня – стремление играть и открыть новую лигу»

Риера: «Это’О привели в Россию деньги, а меня – стремление играть и открыть новую лигу»

27 января 2017, 14:20
9

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера, находящийся на просмотре «Томи», рассказал, почему решил продолжить карьеру в томском клубе. 34-летний хавбек также подчеркнул, что его переезд в Россию не похож на историю выступления Самуэля Это'О в «Анжи».

«С Это’О мы выиграли единственный трофей в истории «Мальорки», Кубок Испании, и впоследствии не общались. Знаю, что он был в «Анжи», но у нас разные истории. Если Это’О привели в Россию деньги, то меня – стремление играть, открыть для себя новую лигу.

Почему «Томь»? Случайность! Это началось в ноябре. «Томь» первой узнала, что я нахожусь в России, и дала возможность тренироваться с командой. Мне сказали, что если клуб урегулирует вопросы с федерацией, я смогу присоединиться к нему. И вот я здесь, в Турции, жду, чем разрешится ситуация. Понимаю, что в России плохо представляют, на что я способен в своем нынешнем состоянии. Постараюсь показать свой уровень в «Томи», а там будет видно. Возраст – точно не помеха. Физически чувствую себя прекрасно – на протяжении карьеры бог миловал от тяжелых травм. А годы – это прежде всего ценный опыт», – сказал футболист.

Ранее сообщалось, что Риера может подписать с «Томью» контракт до конца сезона.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Томь Это'О Самуэль Риера Альберт
Комментарии (9)
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zico2205
1485516338
Только Томи это уже не поможет.....Вылет неизбежен...
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bset
1485517053
Мог бы и понадежней клуб выбрать... Судьба Томи вообще неясно
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Тraumtanzеr
1485517798
Сам то понял куда доигрывать пришел?
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iuda
1485522224
Селюк наверняка бросил на усиление
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Raxor
1485522930
он себя с ЭтоО сравнил, мммм
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alexis02lion
1485523167
Удобно. У него супруга из Новосибирска если что. Томск то рядом. В самой Сибири что в ФНЛ дела ненамного лучше и там уровень явно другой. А тут себя покажет в аутсайдере, будет лучшим и может куда на повышение возьмут. Да и хоть какой, но дядька наставник, если и правда молодёжью будут доигрывать.
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sancool1
1485532579
Баба тебя в Россию привела)
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artem 81
1485536608
Да он и за любителей бы пошел, лишбы деньги платили, больше никуда не берут.
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