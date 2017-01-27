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    Риера: «Это’О привели в Россию деньги, а меня – стремление играть и открыть новую лигу»

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера, находящийся на просмотре «Томи», рассказал, почему решил продолжить карьеру в томском клубе. 34-летний хавбек также подчеркнул, что его переезд в Россию не похож на историю выступления Самуэля Это'О в «Анжи».

    «С Это’О мы выиграли единственный трофей в истории «Мальорки», Кубок Испании, и впоследствии не общались. Знаю, что он был в «Анжи», но у нас разные истории. Если Это’О привели в Россию деньги, то меня – стремление играть, открыть для себя новую лигу.

    Почему «Томь»? Случайность! Это началось в ноябре. «Томь» первой узнала, что я нахожусь в России, и дала возможность тренироваться с командой. Мне сказали, что если клуб урегулирует вопросы с федерацией, я смогу присоединиться к нему. И вот я здесь, в Турции, жду, чем разрешится ситуация. Понимаю, что в России плохо представляют, на что я способен в своем нынешнем состоянии. Постараюсь показать свой уровень в «Томи», а там будет видно. Возраст – точно не помеха. Физически чувствую себя прекрасно – на протяжении карьеры бог миловал от тяжелых травм. А годы – это прежде всего ценный опыт», – сказал футболист.

    Ранее сообщалось, что Риера может подписать с «Томью» контракт до конца сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.01.2017 14:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +271

      artem 81 27 января 2017, 20:03

      Да он и за любителей бы пошел, лишбы деньги платили, больше никуда не берут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58

      sancool1 27 января 2017, 18:56

      Баба тебя в Россию привела)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 27 января 2017, 16:19

      Удобно. У него супруга из Новосибирска если что. Томск то рядом. В самой Сибири что в ФНЛ дела ненамного лучше и там уровень явно другой. А тут себя покажет в аутсайдере, будет лучшим и может куда на повышение возьмут. Да и хоть какой, но дядька наставник, если и правда молодёжью будут доигрывать.

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 27 января 2017, 16:15

      он себя с ЭтоО сравнил, мммм

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      iuda 27 января 2017, 16:03

      Селюк наверняка бросил на усиление

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 января 2017, 14:49

      Сам то понял куда доигрывать пришел?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Тraumtanzеr 27 января 2017, 14:53

      Томь у Путина для него денег попросит!

      -2
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      Рейтинг: +24996

      bset 27 января 2017, 14:37

      Мог бы и понадежней клуб выбрать... Судьба Томи вообще неясно

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 27 января 2017, 14:25

      Только Томи это уже не поможет.....Вылет неизбежен...

      0
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